OPINIÓN: 'Viva la libertad de expresión… Mientras nos dejen', por Juan Carlos Gumiel

Cuando supimos de esta noticia el pasado jueves ya lo escribí, cómo me hubiera gustado ver la reacción de los simpatizantes de la izquierda y sus terminales mediáticas si el "Ministerio de la Verdad" lo hubiera puesto en funcionamiento un gobierno de la derecha. ¡¡Válgame el Señol!! Esta pseudo dictadura social comunista… ¡Es imparable! Una detrás de otra, se han empeñado en controlar la libertad de expresión de los medios de comunicación que no sean afines, claro, amparándose en la lucha contra las fake news (es decir, noticias ful) vamos, una excusa barata para poder controlar en las redes y en los medios los mensajes que deben llegar “fetén” desde el comité progresista gubernamental a los usuarios de la información y los medios. Otro gol por la escuadra colado por Pablo Iglesias a este desgobierno despótico, manipulador y sectario. El vicepresidente segundo ya lo dijo en muchas ocasiones… Controlar los medios de información es fundamental y primordial para conducir sistemáticamente a la sociedad al definitivo aborregamiento total, para su manipulación y adoctrinamiento ideológico. Y de eso es de lo que están pendientes, de ordenar, prohibir, limitar opiniones descarriadas y libertades, y nosotros a obedecer; el que no entre al redil… zasca, multa o represión, ¿Les suena de algo?

Somos un coladero de majaderías y caprichos totalitarios de este gobierno social comunista y la culpa siempre la tienen y la tendrán los de enfrente. Señalar, señalar y señalar, no saben hacer otra cosa que dividir y desestabilizar, para continuar con esa delgada línea de destrucción democrática y también constitucional, que poco a poco se va convirtiendo en una autopista ancha de acciones hasta ahora impensables. ¿O acaso la última ocurrencia de esta banda como la de zaherir nuestro principal idioma como lengua vehicular, (el segundo más hablado en el mundo) no es un mal sueño para cualquier español que se sienta verdaderamente español, independientemente del lenguaje que utilice en su propia comunidad o terruño? Pues eso, que lo veo venir, que hablar español acabará también siendo cosa de fachas.

¡Sí señores! Este es el gobierno del pluralismo y la libertad. Poco a poco, todo queda SEÑALADO O PROHIBIDO: opinar, quejarse, pensar, manifestarse, relacionarse, hablar, defenderse, viajar, criticar, pasear, vender, echar okupas, ser español, llevar la bandera, hablar español, el ocio, la hostelería, el cine, el teatro, enfadarse, dejar de pagar POR NO PODER PAGAR, educar en valores, lo privado, ser gran empresario, ser autónomo, no ser rojo, discrepar del gobierno, ser cristiano, no aplaudir, ser libre, estar informado , ser feliz, decir la verdad, ahorrar, hacerse viejo, ser integro, lamentarse, escribir y publicar…

Incapaces de reconocer su mediocridad y despotismo, continúan sus tropelías amparadas por un sector de la sociedad y sus voceros paniaguados que minimizan y blanquean, la sarta de mentiras que nos han colado desde el comienzo de su gobierno, llevándonos a esta caótica situación de inestabilidad económica y sanitaria que sufrimos una gran mayoría de ciudadanos.

Los que ya lamentablemente están en el paro y los que desgraciadamente ya ocupan su sitio en las tristes colas del hambre, ya lo saben bien y lo sufren en sus propias carnes, cada día. Hablen con ellos y dejen de disculpar a un gobierno enfermo de poder, incapaz de solucionar los gravísimos problemas de este país, empeñado en jodernos las estructuras básicas de la libertad, la pluralidad y la convivencia.

Quizá este tiempo de chaladuras, de insensatos y mediocres, este corriendo a su favor, pero sin duda, no para el de muchos ciudadanos coherentes, luchadores incansables y demás gentes de bien.

Qué horror y qué calvario.

Juan Carlos Gumiel.