OPINIÓN: 'Vaya encrucijada', por Juan Carlos Gumiel

Pasó la Semana Santa más confinada y diferente de la historia reciente, así como la mona de pascua más atípica y doméstica. Ayer lunes, que no era festivo en muchas comunidades como es nuestro caso, se levantó el confinamiento bajo mandato gubernamental para las actividades no esenciales y por consiguiente la vuelta al tajo de miles de personas, y hoy hacemos lo propio nosotros.

Vaya encrucijada. Salud o economía. Prevención o trabajo. Enfermedad o sustento. ¿De verdad tenemos controlado “el bicho” para permitir el reingreso de cientos de miles de trabajadores a sus puestos? ¿Seguro que todos tenemos acceso a las medidas de protección individual que obligan las autoridades sanitarias? ¿Seguro que hay suficientes mascarillas y guantes para proteger a los currantes, como dice el Gobierno? Lo digo porque llevamos 4 semanas desde el decreto de estado de alarma por esta endiablada crisis sanitaria y todavía escucho a profesionales sanitarios quejándose y lamentándose de la escasez o directamente de la no llegada del material preciso y necesario para ejercer en condiciones su trabajo.

Yo sé que soy el último mono y que ahora los equipos médicos, policías, militares y voluntarios son sin duda lo primero, pero créanme si les digo, que todavía en la zona donde resido no he podido comprar mascarillas, están agotadas o te ponen en lista de espera. Y esa es otra… ya les hablé por aquí de la deleznable indecencia de algunos a la hora de marcar los precios. Pero vuelvo al tema de esta encrucijada que hoy me ocupa en esta breve reflexión. Hay que trabajar, sí, porque muchas de las ya precarias o nulas economías lo necesitan, pero ¿En qué condiciones y a qué precio? Comenzó el Gobierno muy tarde en tomar medidas, eso es un hecho, pero ¿No se estará apresurando, en este caso por falta de recursos, volviéndonos a poner en peligro por improvisación, con esta medida? Ojalá que con el tiempo no tengamos que lamentarlo. Visto lo visto, con este inefable equipo de gestión, permítanme que esta decisión, también la ponga en cuarentena.

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.