OPINIÓN: 'Una moneda al aire', por Juan Carlos Gumiel

Podemos estar de acuerdo en que estamos ante un reto global y mortal, ante el cual, son muchos los países implicados en esta lucha bacteriológica. No hace falta ser muy listo para saber que aquí la ideología importa bien poco. Gobiernos más democráticos, menos democráticos, de centro, mas tendentes a la derecha o a la izquierda han puesto todo su potencial al servicio de esta batalla contra el Covid19, unos con mayor y otros con menor medida y acierto.

Aclarada esta cuestión, personalmente me cansa mucho, me agota de sobremanera, la politización constante a la que absolutamente todo estamos sometiendo, es un error permanente que nos pierde siempre, los míos o los tuyos, conmigo o contra mí.

Miren, cuando yo critico o alabo una actuación concreta, no me fijo tanto en la filiación política o ideológica, aunque algunos estén empeñados. Tienen fijación en posicionarme en una línea concreta y generalmente es la opuesta con quien intento debatir, bien sea de izquierda o derecha. Me ha pasado siempre y supongo que me seguirá pasando… Créanme que a mis años esta reiterada circunstancia me da bastante igual y, quien me sigue o ha seguido desde hace tiempo, sabe que nunca me ha temblado la voz a la hora de denunciar o dar mi opinión personal sobre algún asunto TUVIERA EL COLOR QUE TUVIERA, y por eso hoy, (como casi todos los días) quería dejar muy clarito lo que YO opino sobre la capacidad de gestión de un grupo de personas frente a este desastre que estamos viviendo y padeciendo (ya lo sé) sin precedentes.

Bajo mi punto de vista, creo que ningún gobierno democrático que se precie, puede resistir este pulso diario a la improvisación, a la manipulación de la información y a la irresponsabilidad cronológica contrastada. El nuestro parece que sí. Sostengo que se ha instalado cómodamente en una noria cotidiana de despropósitos y parece que hasta se siente cómodo, respaldado por un buen número de simpatizantes ciegos de partidismo, medios afines a la causa y comunistas que saben muy bien, que el peor momento, es siempre su mejor momento. Y les aseguro que me dan mucho miedo.

Ahora que ya nos han anunciado (que no explicado) las fases de desescalada progresiva y viendo tanta euforia colectiva por el acontecimiento, (sin intentar ser el aguafiestas de turno) les pregunto:

¿De verdad creen que hemos sabido gestionar la crisis minimizando riesgos?

23.822 muertos

Me gustaría pensar cuántas personas vivas y sanitarios no contagiados tendríamos a día de hoy, si hubiéramos adoptado, por ejemplo, las medidas de nuestro país vecino Portugal, sin tantos ministros y sin tantos medios.

Y lo más importante, después de todo lo visto…

¿Es fiable este equipo de gestión, o lo que es lo mismo, este gobierno?

¿Realmente estamos preparados para salir de este largo confinamiento?

¿Tenemos controlada de verdad la pandemia en España?

¿Sabemos a día de hoy, quién es y quién no portador del virus en nuestro ámbito más cercano? ¿No es necesario conocer este pequeño detalle o directamente nos la jugamos?

Claro que todos tenemos ganas de conocer “la nueva normalidad” anunciada, todos estamos deseosos de descubrir ese nuevo concepto que acaban de inventar. La población está quemada, confinada, agotada, desesperada, arruinada y deseosa de morder cualquier zanahoria o “brote verde” que le pongan por delante, pero también habrá que plantearse… ¿Con qué garantías y a qué precio?

Sí amigos, nos acaban de dejar la pelota botando, para que nosotros mismos la rematemos.

Han tirado la moneda al aire... Y parece que esto es ya cuestión de suerte.

Ojalá me equivoque. Ya lo veremos.

#YoMeQuedoEnCasaPeroSigoSinCallarme

Juan Carlos Gumiel.