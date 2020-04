OPINIÓN: 'LA REVOLUCIÓN', por Juan Carlos Gumiel

Si esta tragedia que vivimos tiene alguna cara amable, esa es la solidaridad. Ésta es la actitud que he venido reclamando desde hace mucho tiempo en todas mis comunicaciones, la mano tendida y la ayuda al que de verdad la precisa, ya sea emocional, física o económica, sin miramiento de estatus sociales, postureos interesados o políticos. La solidaridad nace y también se hace. Este que les escribe la ha vivido muy de cerca y en ambos sentidos; siempre ayudé cuando pude y también cuando no pude, así como también me ayudaron personas que nunca imaginé cuando estuve en la mismísima ciénaga económica, física y emocional. Esto no nos hace ni mejores ni peores, pero ayuda, nos proporciona algo tan simple y complicado a la vez como desarrollar un sentido gratificante de humanidad, sí humanidad, porque la fragilidad de la vida y la solvencia mental están ahí siempre acechando para desequilibrarnos, agazapada para asestarte cuando menos te lo esperas un zarpazo descomunal en toda regla.

Este horrible batacazo global que ahora tenemos por delante y que debemos solventar, cuanto antes, nos está poniendo a prueba a todos los niveles de capacidad, de sufrimiento, de resistencia, de fortaleza y sobre todo de solidaridad, algo de lo que nunca he dudado entre mis paisanos y creo que así lo están demostrando. Como dijo Homero: “Llevadera es la labor cuando muchos comparten la fatiga”.

En este tiempo de retiro, de percepción y sensibilización agudizada, estoy viendo muestras de arrojo y ayuda civil, individual y colectiva, más allá de lo imaginable, la visión de esa anciana señora de 88 años cosiendo mascarillas sin parar, con evidente dificultad por los temblores en sus manos producidos por el paso de factura del maldito Parkinson (la llevo permanentemente clavada en el alma), los voluntarios que se juegan su salud para repartir comida a los desfavorecidos, médicos, psicólogos, maestros, especialistas en general de diferentes campos y oficios dispuestos a ofrecer sus servicios on-line gratuitamente a quien los precise, estas personas son sin duda las que están muy por encima de la interesada y mediática política con sus debates, sus discursos, sus medias verdades y sus habituales postureos, que ya nos cansan y agotan por reiterativos, por ineficaces, por peligrosos y muchas veces por estar fuera de la realidad y hasta del contexto.

Lo escribí hace mucho tiempo, nuestra sociedad necesita urgente de una revolución social… ¡LA REVOLUCION DE LA SOLIDARIDAD! Esta que cada día ejercen este buen número de mujeres y hombres BUENOS.

Gracias a todos los que estáis en esta utópica revolución. Es por vosotros, por quien apostaría mi futuro inmediato y ¡Hasta mi pellejo!

#YoMeQuedoEnCasaPeroNoMeCallo

Juan Carlos Gumiel.