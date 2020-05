OPINIÓN: ¡Qué pena Lidia Elena! Por Juan Carlos Gumiel

No, España no se infectó entera por el 8-M, simplemente fue una gravísima negligencia de quien corresponda por intentar seguir cumpliendo, a toda costa, la ruta ideológica y socialmente propagandista marcada por este Gobierno autoritario y embustero. Primó la imperiosidad de seguir con el machacante mensaje feminista frente al gravísimo problema de salud que se nos venía encima.

Muerte y desolación. ¿Por desconocimiento o ignorancia? Creo que no, y ha quedado suficientemente acreditado que sabían y conocían perfectamente todas las señales y advertencias previas. De hecho, el primer cargo fulminado en este sentido fue José Antonio Nieto González, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, que en enero elevó un documento a sus superiores advirtiendo de la gravedad y la posible rápida expansión del COVID-19. O como Diego Pérez de los Cobos, Coronel de la Guardia Civil apartado ayer de su cargo por supuestamente no informar al Gobierno de las diligencias efectuadas por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, y en las cuales, en su folio nº 74 (de 86 que constan dichas diligencias) dice textualmente: “para esta Instrucción el Gobierno era consciente de la situación real de la pandemia en base a lo siguiente: -el 07 de marzo de 2020, el director del CCAES declaró en referencia a la manifestación del 8-M que “si mi hijo me pregunta si puede ir a la manifestación del 8M, le diré que haga lo que quiera”. No obstante, según confesó ese mismo día, suspendió la maratón de Barcelona por suponer un riesgo en relación con el coronavirus. El día 06 de marzo de 2020 se produce la prohibición de un congreso evangelista en Madrid con un aforo estimado de 5.500 personas. Como se ha reflejado, el director del CCAES, realiza las manifestaciones expuestas el día 7 de marzo de 2020 en el sentido de que se puede ir sin peligro al acto central del 8-M y sin embargo prohíbe el desarrollo de un congreso evangelista el día 06 de marzo de 2020, "cuyo conocimiento ha tenido esta Unidad por los medios de comunicación social”. Y en su folio nº 75 dice: -El día 06 de marzo de 2020 asistieron a la reunión convocada en el Ministerio de Sanidad los representantes sanitarios anteriormente citados, con excepción del Ministro ILLA; en la misma Fernando Simón expresó de manera taxativa “QUE ESE CONGRESO NO SE PODIA CELEBRAR BAJO NINGUN CONCEPTO por concurrir todas las circunstancias para ser considerado de alto riesgo para la propagación de contagios siendo un claro riesgo para los asistentes y la salud pública”.

Viendo esto y aunque nos sigan vendiendo, por activa y por pasiva, que las destituciones fulminantes de los sendos cargos policiales fueron por renovación de la institución o pérdida de confianza, no tiene nada que ver con la realidad, como todo lo que ocurre en este desgobierno, nos mintieron, nos hicieron trampas y nos las seguirán haciendo.

Veo mucha gente quemada con todo esto, pero también mucha gente contenta, así es España, así fue España y así lamentablemente lo seguirá siendo. ¿Nos queda gente con honor y coherencia? Sí. ¿Nos quedan mentirosos y tergiversadores? También. Pues, así es como lo querían, ni más ni menos. Una nación dividida y troceada en sensibilidades, intereses y nacionalismos de aprovechamiento. Una pequeña dictadura encubierta que va creciendo en desfachatez y despropósitos hasta intentar alcanzar su meta. Y aquí seguimos muchos resoplando de futuros inciertos; empresarios, trabajadores, desempleados, sanitarios, policías y funcionarios esperando cual será la próxima metedura de pata, el próximo anuncio de prohibición, la próxima idea descabellada y la dimensión exacta del tamaño de la próxima ruina que nos espera a todos los españoles. Pero eso sí, nos hemos gastado el dinero que no tenemos (ERTES todavía sin pagar, por ejemplo) en publicitar en la gran mayoría de medios de comunicación el siguiente mensaje eslogan del Gobierno: “Salimos más fuertes”. ¡Tócate la nariz paisano! Cuando la casa de TODOS continuúa manga por hombro. Llena de dudas, tramas políticas, tramos siniestros y golpes en la mesa de dudosa legitimidad, con una situación económica peligrosamente en precario.

“Salimos más fuertes” dicen, pues que quieren que les diga, ojalá sea verdad y el sentido común nos de la suficiente fuerza democrática para salir lo más pronto posible de este progre-comunismo feroz y de esta pesadilla de fanáticos, psicópatas de gestión, acomplejados y autoritarios de medio pelo.

España ha demostrado ser grande y alegre, de personas fuertes, solidarias, trabajadoras y emprendedoras, son estos “politicuchos” los que parece se han empeñado en hacerla más triste, mas pobre y sobre todo más pequeña.

¡Qué pena Lidia Elena!

Juan Carlos Gumiel