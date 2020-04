OPINIÓN: ¿Qué pasaría si...?, por Juan Carlos Gumiel

Ya es sintomático que muchos del pensamiento progresista estén callados, muy callados, como raro es el día que no lea o escuche a algún defensor de lo indefendible, directamente insultando a los que no piensan como ellos o batiéndose el cobre por las redes sociales, minimizando o justificando las pésimas y lamentables acciones del Gobierno en esta gestión de la crisis vírica y económica en España. Da igual que les expongas datos contrastados y hechos irrefutables en la cara, ellos te dirán que son bulos o datos falsos, que tienes o destilas mucho odio, que eres muy facha o la mejor de todas, extraída del manual progre-moderno: “explícame con argumentos convincentes… ¿Tú que hubieras hecho, listo?” Y ya le puedes dar una disertación docta y bien construida o una cátedra sobre el tema, que estos del burro no se bajan, ni queriendo.

Esto me lleva hoy a plantearme, qué hubiera pasado y cómo actuarían todos estos defensores de la agrupación izquierdo-comunista si todo lo hasta ahora acontecido lo hubiera ejecutado un Gobierno de ideología contraria, de la derecha.

¿Dónde estaría ese señor experto epidemiólogo que dijo que en España no habría más que un caso aislado de contagio? ¿Se le hubiera permitido continuar como hasta ahora, haciendo “gracietas” todavía, cuando llevamos 22.000 muertos? ¿Qué dirían las voces progresistas si un ministerio de sanidad de la derecha hubiera realizado compras de material sanitario defectuoso, una y otra vez a precio “de oro”, de forma oculta y sin publicar todavía en el portal de transparencia?

No quiero pensar que hubiera pasado en España si con un Gobierno de la derecha en plena rueda de prensa sale un mando militar, vestido de militar, del ministerio de defensa, diciendo que tienen órdenes de perseguir bulos y opiniones que sean contrarias o produzcan desafección al gobierno. ¿Se lo imaginan?

Y para no cansarles… ¿Cuántos homenajes y cuántos lazos negros veríamos por las víctimas, con un Gobierno de derechas, desde el primer muerto?

¿A que saben de lo que hablo…? Pues eso.

#YoMeQuedoEnCasa

Juan Carlos Gumiel.