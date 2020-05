OPINIÓN: ‘Pelear. ¡Levantarse y pelear!’, por Juan Carlos Gumiel

Pues resulta que en Alicante nos hemos quedado sin pasar a la fase 1 de desescalada porque, según el director de alertas sanitarias, no se han hecho suficientes test y por eso se han quedado fuera 14 de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana por un posible peligro epidémico en un número no desdeñable y potencial de casos sospechosos. Al menos eso entendí ayer en la comparecencia del ínclito Fernando Simón. Qué quieren que les diga, ya no sé qué pensar porque éste mismo, junto con el propio ministro de Sanidad, nos han venido diciendo en todo este tiempo de confinamiento, que unas veces los test masivos son imprescindibles (OMS: Test, test, test) y al otro día que sólo en algunos casos, como también hemos escuchado que las mascarillas son necesarias y otras veces que no tanto. Vamos, que más de lo mismo, como han venido haciendo durante toda la crisis, un día sí y al otro todo lo contrario…

Me estoy llevando leches tan grandes como “panes de pueblo” por parte del sector que dice llamarse progresista por dar mi opinión y mi particular visión de este ya infumable y a veces tan clandestino proceso de crisis y desescalada. Y mira tú por donde, muchas de esas voces desaprobadoras e insultantes empiezan también a cuestionar la capacidad y la credibilidad de sus propios líderes en el Gobierno. Y es que la patraña y la mentira continuada, cuando viene desde la izquierda, tarda demasiado tiempo en calar hondo en el cogote de la gran mayoría de partidarios y defensores. Ya lo dije claro y diáfano en otra de mis reflexiones. Si tan solo un 5% de las cosas “totalmente marcianas” que hemos vivido en toda esta gestión de la pandemia en España lo hubiera protagonizado un partido conservador, los activistas social-comunistas hubieran montado “la de San Amaro” desde el primer minuto de la campana.

Me sigue sorprendiendo mucho la paciencia y la tolerancia que se tiene con las cagadas y mentiras acumuladas, que nos suministran día tras día este equipo de gestión, plagado de tuercebotas iluminados y egocéntricos de manual. Pues con todo y con eso, todavía hay muchísimas personas capaces de intentar blanquear todo este cúmulo de mentiras que nos sueltan y justifican las auténticas barbaridades que han cometido y que siguen cometiendo. En un país con un razonable y mínimo sentido común, este Ejecutivo incluyendo todos sus asesores y sus equipos de flamantes expertos estarían de patitas en la calle desde la segunda mentira contrastada y la primera gran oleada de contagios entre ciudadanos y sanitarios, y ni que decir tiene con el porcentual comparativo en la cifra alcanzada de los tristemente fallecidos. Un horror. Un desastre que avergonzaría hasta al mayor sinvergüenza.

Después de echar un vistazo al número de despropósitos, medias verdades y mentiras, desde que comenzó el estado de alarma, ¿Qué podíamos esperar de la fase de desescalada? Pues más de lo mismo o incluso mucho peor. Eso sí, sin cifrar ahora tantos muertos "gracias a Dios" por la responsabilidad y el esfuerzo de todos nosotros en nuestro confinamiento, a los que ahora (generalizando) nos quieren también culpar en esta fase de descofinamiento, que no digo yo que no haya imbéciles, que haberlos los hay, pero somos muchos los que hemos hecho bien los deberes de responsabilidad ciudadana y no nos tienen por qué señalar. Una puesta en escena más en esta fase de desescalada, como siempre llena de buenas e interminables palabras a la galería, pero cargada de sectarismo político, de más concesión a sus socios de gobierno, de más improvisación, de más irresponsabilidad y de mucha menos transparencia. Hacen y deshacen a su antojo, te ilusionan y desilusionan con la misma rapidez, con sus medias verdades, con su soberbia y con su dudoso talante democrático sin importarles el interés general de este país que está cayendo sin remedio, perdido y casi noqueado, tambaleándose como ese viejo fajador por un contundente gancho de izquierda. Ustedes se dirán “y qué vamos hacer” y yo les pido que reflexionemos… ¿Paramos el combate, tiramos la toalla, seguimos dejándonos zumbar hasta que ya no puedan más nuestras piernas? o ¿Continuamos la pelea? Yo lo tengo claro… Pelear, ¡¡Levantarse y pelear!! Política y socialmente hablando... ¡Claro! Para que no se me interprete mal y para que claramente, se me entienda.

Juan Carlos Gumiel