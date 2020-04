OPINIÓN: 'El odio', por Juan Carlos Gumiel

He de aclarar primero y, antes de nada, que tengo y espero seguir teniendo muy buenos amigos que están en las antípodas de mi concepto ideológico de la gestión política. Con ellos he discutido, he debatido, hemos compartido tertulias radiofónicas y algún que otro arroz alicantino con su correspondiente “vinín” de por medio y jamás hemos perdido los papeles, como veo que se están perdiendo ahora. No hay más que “darse una vuelta” por las redes (que pedazo de concepto este de “darse una vuelta” en pleno confinamiento) y por las televisiones, radios y demás medios. Aquí parece que solo existe un tipo de energúmeno, el que ataca a este gobierno. Para algunos “personajetes” de la izquierda recalcitrante y sus camaradas, no existe ningún otro punto de vista que no sea la consigna de turno y las muletillas de siempre.

Voy a desarrollar brevemente, para no cansarte, las muletillas despectivas a las que te pueden someter si no estás de acuerdo o intentas rebatir algún argumento. Todos las conocemos bien “en plan”: facha, fachoso, franquista, fascista, capitalista, xenófobo, racista… y así, con este cansino rosario, hasta que llegas a tu segunda interpelación hablando con ellos (si es que llegas…). Ahí directamente te eliminan de la conversación o te bloquean la cuenta, porque son muy tolerantes y muy amantes de la pluralidad, la libertad de expresión, la educación, la cultura o el dominio pleno de la lengua y la comunicación (véase: portavoces y “portavozas”, miembros y “miembras”, jóvenes y “jóvenas”, etc.) en ese bucle o “buclo” o “bucla” cansino e infinito, pero esto es una nimiedad de dominio público. A lo que vengo a referirme hoy es a una consigna… señores y señoras, con todos ustedes, el concepto de moda: el ODIO.

Si opinas, si te quejas, si afeas alguna metedura de pata, si has reclamado ese material sanitario que nunca termina de llegar, si denuncias la falta de criterio de muchas decisiones de este confinamiento, si pones el grito en el cielo porque ese dinero tan anunciando y publicitado a los parados no llega, si te lamentas de la complejidad burocrática para pedir una ayuda… o como venimos pidiendo muchos españoles, un poco de consideración, más tacto y duelo nacional por todas almas perdidas por este puñetero y terrible proceso, lo que destilas es ODIO. Esa palabra que conocen muy bien porque ellos mismos se han encargado de sembrar desde hace mucho tiempo, abriendo heridas cerradas y apuntando directamente con el dedo a todo lo que no sea de su cuerda, ¿O acaso se creen que no notamos que muchos de estos “mangurrianes” (como no pasa en casi ningún lugar del mundo) desprecian hasta la constitucional y vigente bandera? Sí, la de todos los españoles. NUESTRA BANDERA.

¿Os lo he puesto a huevo eh? Ya podéis empezar… facha, fascista, inculto, gordo, gilipollas, bla bla bla… ¡Todo un ejemplo!

#YoMeQuedoEnCasa

Juan Carlos Gumiel.