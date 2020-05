OPINIÓN: 'Necesitamos descanso, paz y alegría', por Juan Carlos Gumiel

El cuerpo necesita descanso.

Creía que sólo me pasaba a mí, pero estaba equivocado, he hablado con algunos familiares y amigos, he escudriñado entre las noticias relacionadas y puedo asegurar que somos muchos los que durante este confinamiento estamos sufriendo una considerable alteración del sueño. Varios expertos coinciden que, ante esta situación excepcional, muchos españoles estamos sometidos a alteraciones tanto físicas como psicológicas porque hemos transformado nuestras rutinas habituales y de sociabilidad drásticamente y nos están pasando factura, sobre todo, en el buen descanso. Es decir, que al ya temido y puñetero virus tenemos que añadir otra serie de aliados enemigos invisibles como el estrés, la ansiedad y la incertidumbre.

Son ya muchos días de inquietud y desasosiego, la evolución de la pandemia en nuestro entorno más cercano sigue siendo una incógnita por despejar, la información que recibimos y percibimos no es nada tranquilizadora. Según arroja el estudio realizado de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III, que depende de los Ministerios de Sanidad y Ciencia, tan solo el 5% del total de la población española ha pasado ya por “el bicho”, y por tanto ha desarrollado la inmunidad al coronavirus. En concreto nuestra provincia de Alicante está entre las poblaciones con los porcentajes más bajos de personas con anticuerpos entre el 0 y el 3 %, es decir, que no nos podemos dormir, hay que estar bien despiertos. Cierto, tenemos que descansar, pero las circunstancias actuales no nos dejan como queremos.

La mente necesita paz.

La mente necesita esa paz que no tenemos, la irritabilidad es un hecho, la comezón y el desasosiego de muchos alicantinos por miedo al contagio, por estar sin trabajo o por no poder aperturar su comercio o su empresa va haciendo mella, en un dificilísimo equilibrio entre perder la salud, perder los nervios o perderlo todo. Necesitamos pequeños gestos de normalidad dentro de esta anormalidad manifiesta. Pasar a la siguiente fase se hace necesario. Con toda la precaución y con la máxima responsabilidad por parte de todos.

El corazón necesita alegría.

Esa alegría que hemos ido perdiendo ante este desastre histórico, sin precedentes en nuestro tiempo. Los estímulos que hemos recibido hasta ahora no han sido para nada gratificantes, demasiadas muertes, sí, demasiadas, demasiadas mentiras, demasiada improvisación, demasiada división, demasiada mala gestión, lamentablemente…

Se hace necesaria una alegría, ojalá hoy sea el día, de ese buen empujón capital, para empezar a ver algo de luz en este lúgubre túnel en el que nos encontramos.

Confío en mi tierra, confío en la gran mayoría de alicantinos y estoy seguro de que ayudándonos entre todos lo vamos hacer bien. Siendo conscientes de que el peligro sigue ahí, acechando; invisible, pérfido, malévolo y canalla. Que alegría sería poder ver nuestros bares, restaurantes y comercios abiertos, dando vida, trabajo y esperanza de futuro.

Todos juntos trabajando en esta lucha contra el virus, con la máxima precaución y la mayor tenacidad, para ganar esta batalla en el tiempo, con este tan mal tiempo.

Recuperando poco a poco la paz, la alegría y sobre todo el descanso.

Juan Carlos Gumiel