Opinión: 'Menos palabrería y más ayudas, por favor', por Juan Carlos Gumiel

No me quiero erigir como el agorero oficial del reino (los insultos y las vejaciones dialécticas que recibo habitualmente por parte de los adeptos y adictos al régimen social-comunista supongo que van también en el sueldo) pero tampoco me van a hacer callar lo que opino y lo que pienso. Esta situación permanente de intolerancia, de palos de ciego, de bandazos, probaturas y justificaciones ya la hemos vivido en este país en otros tiempos y, lo que se avecina con esta crisis, no creo que sea para quedarse calladito y verlas venir, como así hice y dejé escrito al principio de la gestión. Fuí paciente, di un voto de confianza porque la situación así lo requería, pero el cúmulo de despropósitos fue in crescendo… Negar la realidad como se está haciendo es lo peor que nos puede pasar como ya ocurrió con José Luis Rodríguez Zapatero. Fue un auténtico dislate y aquí sí creo que estaremos la gran mayoría de acuerdo.

Ayer me chupé, casi en su totalidad, la sesión de control al Ejecutivo en el Senado. Escuché preguntas y respuestas interesantes y también desbaratadas, como respuestas y preguntas incoherentes y disparatadas, algún que otro zasca (como se dice ahora) y sobre todo un nivel político de nuestro Gobierno tan mediocre, tan perdido, tan impreciso y tan egocéntrico que asusta. Así que vuelvo a darles mi humilde opinión: de seguir así, vayamos preparándonos para lo peor, de no dar un giro radical a muchos de los planteamientos, o mejor dicho a los todavía inconcretos planteamientos. Tardaremos mucho en salir de esta.

No podemos permitirnos un Gobierno sin apenas credibilidad entre las propias autonomías, la mismísima Europa y el resto del mundo mundial. Tenemos un Ejecutivo obcecado permanentemente en favorecer sólo lo público y denostar gradualmente lo privado, empeñado (literal y metafóricamente) en “papá estado”. Y así me temo que no hay remedio, no es de recibo auspiciar al ciudadano con una paguita de lo público porque eso es imposible de sostener en este país por mucho tiempo, de igual manera que no se puede demonizar al empresario generador de dinero y puestos de trabajo, convirtiéndole en el eterno enemigo, porque es desde ese tejido productivo y sus correspondientes impuestos de donde sale precisamente gran parte de todo ese dinero público para nuestro futuro sostenimiento.

Medidas de protección social a las capas afectadas y más desfavorecidas, pues claro, pero fomentando y ayudando a su vez a los que poco a poco, como han hecho tantas veces, han sacado al país de la miseria y el más rotundo desempleo.

Ustedes del Gobierno, me temo que poco dinero se han jugado, de hecho muy poco (en esta complicada situación) se han reducido de sus mastodónticos sueldos. Hablen, hable con quien tienen que levantar la persiana de su negocio cada día, porque ellos son el verdadero motor de nuestra economía y nuestro bienestar de futuro. A ustedes parece que por muy jodida que venga la crisis nunca les afecta a sus bolsillos, pero bien que lo notamos los ciudadanos y bien que lo notan también los sufridos emprendedores, las pymes, los grandes empresarios, los autónomos y todos sus empleados, todo este colectivo económico necesario, desde el más grande al más pequeño, sin distinciones ni idearios.

No les ahoguen, no les señalen y denles las herramientas y las ayudas necesarias para trabajar y ya verán como poco a poco salimos de esta, con la lucha, el tesón y la sabiduría de quien sabe llevar un verdadero timón, firme y a buen puerto, porque se juegan cada día sus habichuelas, porque son los verdaderos creadores de empleo y porque de ellos depende poner a trabajar a muchos de esos ahora asustados y perdidos desempleados, ¿O acaso se creen de verdad que con la “paguita pseudoelectoral” propuesta por el señor comunista, que vive como un nuevo rico, lo tienen todo resuelto?

Hagan caso a los que saben, paren ya los pulsos ideológicos de patio de colegio, como hoy seguramente veremos, pónganse a la ayuda de verdad y déjense de tanta palabrería, propaganda sectaria y equilibrios innecesarios. Y si realmente no saben, por favor, por el futuro de este país: apártense y dejen paso.

Juan Carlos Gumiel