OPINIÓN: 'Mi madre', por Juan Carlos Gumiel

Mi madre es muy pequeña por fuera, pero muy grande por dentro.

Con mi madre hablo casi todos los días, bueno rectifico, habla sólo ella, yo simplemente lo intento.

Hace demasiado tiempo que no la veo físicamente, hace demasiado tiempo que no la beso, pero eso particularmente no es un problema, porque a cada rato es como si estuviera aquí, justo a mi lado, porque, aunque no esté en todo este periodo de confinamiento perfectamente la escucho, la noto y la siento.

Mi madre fue una buena artista de copla, una voz prodigiosa, pero quizá con exceso de temperamento, una auténtica bohemia de la posguerra, una rebelde con estilo propio, una adelantada a su tiempo. Mi madre es una niña octogenaria que todavía canta, canta en su casa, en su bingo y también por teléfono me canta. Me canta coplas, música ligera, melodías modernas y hasta las 40 en bastos con habitual frecuencia. Mi madre vive en su pequeño universo habitado casi en exclusiva por mi padre, al que cuida y riñe con el mismo empeño en sentimiento, cariño y coraje. Mi madre muere por sus nietos y demás familia, de hecho, mi madre se lleva muriendo desde el mismo día que decidió morirse allá por el 79 (lleva haciéndolo 40 años) y de morirse ya no les voy hablar más, porque yo creo, que en realidad lo que es morirse, mi madre nunca ha tenido ganas ni ninguna prisa para irse. Mi madre tiene su secreto de vida, hace lo que le parece bien, sin molestar a nadie, donde quiere, cuando quiere y le viene realmente en gana. Mi madre es pionera en la ronda del Gelocatil, cada día a las 5 en punto de la tarde, llueva, haga sol o truene… Cae un paracetamol.

Asegura que no le duele nada, pero que así lo previene. Mi madre es una ignorante de libro, porque ignora muchas cosas... Ignora la maldad, la soberbia y, sobre todo, ignora cuanto LA QUIERO.

Mi madre sabe de la vida. Hoy domingo, es su día, el día de mi madre, y de la tuya, esté contigo o no, esté o no esté, porque como dije, una madre siempre está y de por vida se siente.

Este año es un año especial, ¿Lo habéis notado verdad? Maldigo al virus que se ha llevado tantas madres, también las lloro y me da mucha rabia; y sigo implorando que acabe esta horrible pesadilla, por mi madre y por todas las madres.

Este domingo, aunque no te pueda abrazar, es tu día Elvirita, y me apetecía escribirte y así públicamente decir que, mi madre es la mejor madre de todas las madres. Como tu madre. Como todas las madres.

Juan Carlos Gumiel.