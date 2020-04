OPINIÓN: 'Felices y contentos', por Juan Carlos Gumiel

No son bulos, son titulares y noticias recientes... En diferentes medios de comunicación que citaré, he obviado a propósito el mío,LA COPE, para despejar cualquier duda que pueda suscitar algún tipo de interés oculto.

EL MUNDO: “Desescalada: Un gobierno desbordado rectifica en horas sobre los paseos infantiles”.

EL PAÍS: “El uso de mascarillas defectuosas obliga a aislar a un millar de sanitarios”.

EL MUNDO: “Sanidad tardó otros cinco días en retirar las mascarillas desde que se supo que eran falsas”.

EL PAÍS: “El Gobierno trata de recuperar el dinero de los test defectuosos tras comprobar que el reemplazo tampoco funciona”.

RTVE: Declaraciones de Fernando Simón en la rueda de prensa del Comité de Gestión Técnica del coronavirus, tras dar la cifra más baja de nuevos fallecidos, 399 muertos de los más de 20.000 muertos que desgraciadamente llevamos en España (que sepamos). Fernando Simón: “Con todo lo que estamos pasando, con todas las informaciones y todo lo que hay para estar tristes, creo que estas cifras que estamos viendo estos últimos días y, sobre todo, hoy, lo que deben hacer es ponernos felices y contentos, lo estamos consiguiendo, no lo tiremos ahora por tierra”.

Y mientras tanto, “felices” por todos los acontecimientos, desde nuestro confinamiento supuestamente “contentos”, solo seguimos escuchando:

Los niños, los niños, los niños…

La desescalada, la desescalada, la desescalada…

Los bulos, los bulos, los bulos…

Pero, ¿Y los muertos, los muertos, los muertos qué?

A mi juicio somos una ignominia mundial en este terrible proceso de escalado viral y mortal. Mientras ustedes parece que sólo saben perfumarse de improvisación, egocentrismo e imprevisión en todas sus comparecencias.

Estas palabras que no dudarán en atribuir al odio, a la derecha, a la ultraderecha o al perfil que en este momento atribuyan, son mías y solo mías, de nadie más, de mi opinión libre (de momento), de mi derecho a la libertad expresión (de momento) y de mi visión día tras día de ustedes (de momento).

Déjense de persecuciones y asúmanlo, que existen muchas, muchas personas que critican al Gobierno porque lo está haciendo mal, no porque sea el PSOE (yo lo veo así) y existen otros muchos, muchos que justifican al gobierno porque es el PSOE, no porque lo esté haciendo bien.

“La desescalada asimétrica”, así parece que le llaman, ese parece que es ahora la madre de todos los conceptos. ¡Bien!

¿Pero habéis comprado ya test que funcionen y mascarillas que no infecten a nuestros sanitarios que se están jugando su pellejo cada día ?

Son ustedes gestores de todos nosotros, bajo las siglas de un Gobierno de España del que no puedo sentirme orgulloso (de momento). Lo siento, ya me gustaría opinar lo contrario, pero ni yo, ni las miles de personas que han perdido la vida y que ya no se pueden pronunciar, así como imagino que la gran mayoría de sus familiares, no pueden estar felices y contentos por la imprevisión de este Gobierno desde el minuto uno y sobre todo por su ineficacia permanente y manifiesta.

¿O acaso también debemos asumir que no existe motivo todavía para el duelo, pero sí que existen motivos ante esta horrorosa gestión para estar (como dice ese señor que desde el principio nos engañó) felices y contentos?

#YoMeQuedoEnCasaPeroNoMeCallo

Juan Carlos Gumiel.