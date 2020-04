OPINIÓN: 'Faz Divina, ¡Misericordia!' Por Juan Carlos Gumiel

No creo que haga falta incidir mucho en cuanto al tema de la salida especial de nuestra reliquia el próximo jueves desde el monasterio de Santa Faz hasta el Castillo de Santa Bárbara para realizar una bendición especial para todos los alicantinos en estos tiempos tan difíciles. Como yo, miles de alicantinos seguramente coincidamos en el mismo criterio: ante la negación de la Subdelegación del Gobierno a que se realice dicho acto, queda demostrada su falta de sensibilidad con todo lo que esté relacionado con la religión cristiana y el catolicismo. De hecho, fue el partido socialista el que inventó esa “filfa” de realizar una salida cívica de la peregrinación desde el Ayuntamiento, para contentar a su “parroquia” de votantes y no creyentes, creando así esa división ciudadana que parece que tanto les mola.

Esta tradición cristiana data de 1489, cuando un 17 de marzo, asolados por una terrible sequía, se celebró una rogativa implorando al Santísimo el don de la lluvia. Al discurrir por el Barranco de Lloixa (donde se encuentra ahora el monasterio de las monjitas) el religioso que portaba el Lienzo quedó como paralizado, según cuentan las crónicas de aquel tiempo, y quienes le acompañaban pudieron comprobar que del ojo derecho de la Santa Faz salía una lagrima hasta la mejilla, donde quedó parada y todos aclamaron ¡Misericordia! Se cuenta también que uno de los presentes, un noble alicantino, se atrevió a tocar la lágrima que, al contacto de su dedo con el lienzo, dicha lágrima reventó dejando a todos los presentes impresionados.

Ocho días más tarde, el 25 de marzo, el Padre Fray Benito predicaba y sostenía el lienzo cerca de la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles cuando, de repente, incrédulos vieron como el religioso se elevó del suelo, quedando en éxtasis y apareciendo a su vez dos rostros de Jesús en el cielo, comenzando de inmediato a llover abundantemente sobre las entonces áridas y secas tierras alicantinas.

Estos hechos tuvieron una significativa repercusión. Junto con otros muchos acontecimientos (cuentan los cronistas) hicieron que, desde hace más de 500 años, alicantinos de toda la provincia y creyentes de muchas partes del mundo sientan un profundo fervor durante todo el año, concentrándose masivamente el segundo jueves después de la Semana Santa en torno al caserío que la alberga. Contada esta historia a 'grosso modo', me parece formidable y excepcional que nuestro día de la Santa Faz se haya convertido en una macro jornada de hermanamiento y convivencia de todos los alicantinos, sean creyentes o no. Dicho lo cual me pregunto… ¿Qué de malo tiene creer o tener fe en esta divina imagen, pidiéndole el próximo jueves por la salud de nuestro pueblo y la finalización de esta terrible pandemia?¿Qué hay de malo en su traslado hacia el lugar más alto e icónico de nuestra ciudad como es el Castillo de Santa Bárbara, para realizar una bendición global para todos los alicantinos?

Todo sería con los debidos operativos de seguridad y de protección para los miembros custodios, reducidos a la mínima expresión en cuanto a número y actuando siempre con la prevención y la seguridad pertinente que marcan las autoridades sanitarias.

Sólo así tendríamos la posibilidad de ver y sentir la fuerza de nuestra Faz Divina desde nuestros hogares, a través de esa tecnología que ahora mismo nos lo permite, con la emisión de una señal única, que sería suficiente. ¡Nunca estaríamos hablando de ningún tipo de masificación o ruptura de nuestro actual confinamiento!

Pero, si este gobierno estatal no ha demostrado mucha sensibilidad por las tristes muertes de miles y miles de personas, ¿Qué podemos esperar? Apelo a la petición y rogativa de nuestro alcalde de Alicante, así como a la del presidente provincial y los miles de alicantinos. Y apelo a la sensibilidad, una vez más, del gobierno de la Generalitat Valenciana, que en este caso, sí ha sabido valorar el sufrimiento de las familias y el dolor por nuestros paisanos fallecidos por el terrible virus, decretando en la jornada de ayer domingo día de duelo en nuestra comunidad, realizando tres minutos de silencio a mediodía (como así lo hicimos) y ondeando todas nuestras banderas a media asta en señal de duelo.

Yo desde aquí, también me uno y les ruego: No se enroquen en argumentos rocambolescos o sectarios y déjennos que vivamos nuestras tradiciones y creencias, aunque sea de esta forma tan atípica, ya que estamos en una situación especial y delicada. Ya sé que muchos de ustedes están con sus cifras y sus propagandas habituales, que no creen en los milagros, pero en este caso concreto, bien podrían obrar ustedes uno de ellos permitiendo este gesto que muchos alicantinos esperamos con fe, con esperanza y con anhelo…

FAZ DIVINA ¡MISERICORDIA! Ruega por todos nosotros ¡Y también por ellos!

#YoMeQuedoEnCasaPeroNoMeCallo

Juan Carlos Gumiel