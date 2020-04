OPINIÓN: Esta "gran sala de espera", por Juan Carlos Gumiel

Es en esta “gran sala de espera” de tu casa o tu chalet, bungalow, residencia, habitación… donde se ha detenido nuestra prisa y nuestros tiempos. Es en esta concentración de cuerpos a distancia y miradas y aplausos de vecindad, donde descubres la separación que existe entre lo esencial y lo vital. Somos el fruto de un destino caprichoso que, en ocasiones, como ahora mismo, te golpea con una bofetada de sonora realidad y te hace ver tu reloj y tu calendario de vida de una forma totalmente distinta a como lo veníamos haciendo. Como decía el maestro Benedetti: “cuando parecía que teníamos todas las respuestas, vinieron y nos cambiaron todas las preguntas”.

Es en esta “gran sala de espera” donde finalmente se terminan aparcando muchas cosas innecesarias que hasta ahora no veíamos o no queríamos ver. Estamos aprendiendo la paciencia de la impaciencia, que nuestros problemas no son los únicos y que todos, sin condición, estatus, raza o color, estamos expuestos a las adversidades mundiales más incomprensibles y letales de la vida común y/o placentera. Todos y cada uno de nosotros nos negábamos a asimilar que más tarde o más temprano, algún día, como hoy mismo, Viernes Santo, nos encontraríamos en esta impensable “gran sala de espera”, aquí sentados, solos o acompañados, por este denso silencio sonoro de la espera.

Esperando un remedio, una voz, un abrazo, una buena noticia o un simple gesto. Esperando sin tiempo el milagro de la sanación y de la ciencia, el contrato de la dignidad y el sustento, la respuesta solidaria, el sentido común o la mano tendida sin intereses de por medio.

Continuamoss viendo, como ayer, a muchos de nuestros políticos, (salvo honrosas excepciones) a los que sigue interesando lo mismo, “vendernos su moto” a cualquier precio, discursos cargados de medias verdades, justificaciones ridículas y en demasiadas ocasiones alejados de la auténtica realidad, con sus rencillas reiterativas y endémicas. Más preocupados en hacer oposición a la oposición, que en buscar soluciones conjuntas y consensuadas a la complicadísima situación que acontece. Más empeñados en señalar al de enfrente y salvar a toda costa su trasero, que en reconocer sus propios errores y ponerles remedio. Un tipo de Gobierno, que ya muchos conocemos, basado en estirar la propaganda, controlar y recortar las libertades y machacar, una y otra vez, los mensajes de soluciones imposibles o vacías, a través de todos sus voceros.

En mi humilde opinión, esta “gran sala de espera”, ahora sólo precisa de mucha más atención, mucha más comprensión y mucha más delicadeza, amén evidentemente de esas soluciones concretas, consensuadas y ejecutables que tardan tanto o que directamente nunca llegan. No somos más que una voluntad compleja de sobrevivir a unas circunstancias concretas. Percibir una sensación de unión sincera hace que los momentos difíciles sean mucho más llevaderos, pero tenemos que notarlo y tenemos que sentirlo, porque algunos parece que todavía no se han enterado que muchas veces el que espera...¡Desespera!

#MasQueNuncaQuedateEnCASA

Juan Carlos Gumiel