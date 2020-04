OPINIÓN: ¡Ya está bien! Por Juan Carlos Gumiel

Nos dicen que no es momento de críticas, incluso yo mismo a través de este puente de comunicación diario dije que ahora mismo y en esta situación aportaban poco o nada, pero lo que no se puede consentir bajo ningún concepto es la falta de tacto y respeto a los miles de familiares de los fallecidos en nuestro país por esta terrible pandemia y eso es a mi juicio lo que hizo ayer a través de un tuit el Ministerio de Justicia.

Dando el pésame a la comunidad musulmana por el fallecimiento por Covid-19 del Presidente de la Comisión Islámica de España Riay Tatary Barky (D.E.P), que me parece correcto y humano que el ministerio tenga estos gestos de condolencia, pero dónde queda el tacto, cómo queda reflejado el dolor de este gobierno por la muerte de 13.000 de sus compatriotas, cuando su primer tuit de condolencia no es para sus conciudadanos: médicos, policías, ancianos y jóvenes que han fallecido en mucho de los casos en terrible soledad y sin la posibilidad de esa última despedida por parte de sus familiares y amigos. Esta carencia de tacto y cariño con las familias totalmente desoladas, a las que gobiernan, me ha dado la talla de los “politicuchos” con los que nos la estamos jugando. ¡Miserables!

El Ministerio de Justicia quiere mostrar su pésame a la comunidad musulmana de nuestro país que acaba de perder al presidente de la Comisión Islámica de España, Riay Tatary Bakry, a causa del #COVID19. Fue un ejemplo en la lucha por la convivencia y la tolerancia — Ministerio Justicia (@justiciagob) April 6, 2020

Una orquestación política permanente que suena desafinada desde que llegaron tarde a empezar a tocar sus instrumentos, en la prevención, en las compras fallidas sanitarias, en la manipulación mediática, en la no prensa, en las colas del paro o en las ayudas al cuello de autónomos y de empresarios. Sin un ápice de autocrítica. Chulos. Machotes. Teatrales. Autoritarios. Censores. Incoherentes. Ineficaces y pasteleros de a diario. Intentando vendernos esa “única verdad” plagada de mentiras, omisiones, publicidad y falta de respeto a una España en cuarentena, en precario de presente y de futuro incierto, de bienestar y de salario. Con una legión constante de correligionarios y palmeros haciéndote ver blanco lo que está muy negro de realidad e insultándote o señalándote directamente, si no tragas con lo puesto, porque eso es lo bueno y lo necesario. Ya está bien, de pasar por el aro de estos políticos y de su falta respeto por un país que está sacando adelante este infierno con sus propias manos, con su arrojo y con sus ovarios y cojones, bien puestos. ¡Que ya está bien… de este calvario! ¡Y de tanto político innecesario!!

#QuédateEnCasa Juan Carlos Gumiel.