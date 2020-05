OPINIÓN: 'Después de la que ha liado, Sr. Sánchez, ¡Céntrese!'

El presidente del Gobierno anuncia el regreso de la liga de fútbol y nos pide que vayamos planificando las vacaciones de verano. ¡Hala, aparcao! ¡Espartaco! ¡Todo resuelto! Hay “tanta alegría económica” entre la ciudadanía y las familias españolas, que ya sólo pensamos en eso, preparar las vacaciones, futbol, playita y terracitas.

¿De verdad este señor se piensa que todos somos zangolotinos? Después de la que ha liado, Sr. Sánchez, ¡Céntrese! (uy lo que he dicho, perdón, ¡eso es imposible!). Cada día que pasa está usted más alejado de la realidad y de la gran mayoría de ciudadanos, incluidos los que le votaron. Su credibilidad y su “manual de resistencia” está tocando techo o fondo o los “pelendegues” a propios y ajenos… Y lo sabe. No le queda apenas una aseveración suya del pasado que no haya dinamitado. ¿Queréis caldo? Si uno empieza a tirar de hemeroteca, encontramos declaraciones como la siguiente del Sr. Sánchez: “Nunca gobernaré con Podemos, se lo repito una vez, cinco o veinte veces, las que hagan falta, no podría dormir por la noche, como la mayoría de españoles”. O de la Sra. Calvo: “No vamos a apoyar a Bildu. Para nosotros eso son líneas rojas y los socialistas, con nuestros defectos y virtudes, somos muy de fiar”. Dos tazas. Estamos ante el Gobierno con más cúmulo de mentiras y desdichos, más frecuentes y flagrantes de la historia de nuestra democracia, y mira que los habido de todos los partidos, formas y colores...

Que queramos seguir permitiendo mentira tras mentira ya es otra cosa, porque parece que las falacias, contradicciones y tergiversaciones de esta izquierda no tienen tanto calado y enjundia entre la población como las atribuidas a otras formaciones más conservadoras, donde se producían movilizaciones mediáticas y ciudadanas de dimensiones apocalípticas.

Pero sí, tenía que rizar el rizo. Este fin de semana, con su habitual tono triunfalista, altivo, dramático y siempre acusador, lo hizo. Anunció, como no podía ser de otra manera, la declaración formal de luto oficial por las victimas del Covid-19, que firmará en breve. Si no estoy en el error, el más largo de la democracia española, diez días, porque a nuestro presidente le gusta hacer las cosas así, a lo grande, cuando él o su comité de marketing político lo cree conveniente, ni antes ni después, y por fin, a partir de este martes día 26, ondearan las banderas a media asta. Le veremos con corbata negra y estoy casi seguro, que más compungido y circunspecto que los propios familiares de las 28.748 víctimas españolas (oficialmente declaradas hasta ahora) por la pandemia. Hace mucho tiempo que vengo reclamando este gesto de respeto y luto por todos los caídos en este horror y en este tiempo de tristeza y sin sentido.

Ayuntamientos, como por ejemplo el nuestro de Alicante, hace tiempo que honra a las víctimas con sus banderas en señal de luto en su plaza consistorial, o el de Madrid, con un pebetero encendido instalado en la callé de Alcalá, frente al Palacio de Cibeles, en recuerdo y homenaje a los fallecidos, con humildad y respeto, sin grandes fastos políticos, ni excesiva propaganda mediática.

Las cosas se les están poniendo complicadas, sus pactos, traiciones y bandazos constantes están horadando la paciencia de muchos, incluidas sus terminales mediáticas.

Pero ya verán a nuestro Gobierno de España, entre el luto oficial y la aprobación de la paguita mínima vital prevista para esta semana, como nos enteramos bien de todo, por tierra, mar y aire, para que percibamos cuan apenados están (que para ellos ahora es cuando toca) y lo buenísimos que son con la subvención social comunista, que la pagaremos bien cara todos en el tiempo… Ya lo verán. Lo veo venir.

Juan Carlos Gumiel