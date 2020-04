OPINIÓN: El desmadre y el 'despadre', por Juan Carlos Gumiel

No puedo ni debo ni quiero generalizar. Estoy totalmente seguro que muchos padres son totalmente responsables y se han ajustado a la normativa vigente del estado de alarma en el que todavía nos encontramos. Con todo lo que estamos viviendo en estos días de confinamiento, cualquier novedad al respecto por mínima que sea, se sigue con especial interés y me atrevería a decir que hasta con celo en su seguimiento. Este fin de semana ha tocado el permitido respiro y/o garbeo callejero de nuestros niños.

Como no podía ser de otra manera en esta España de contrastes acusados, hemos estado a la altura de la circunstancias y expectativas, capaces de lo mejor y también de lo peor. Ayer tarde las redes sociales estaban que echaban humo… Fotografías a saco de familias enteras a su bola, padre y madre acompañando a sus hijos pasándose por el forro las disposiciones de las autoridades sanitarias, pachangas de fútbol con grupos de niños dándolo todo (que no está permitido), uso de columpios en parques debidamente señalizados como prohibidos, corrillos de padres en amena charla algunos sin protección ni distanciamiento pertinente, paseos en romería en las zonas costeras, patinetes, bicis, congas, madres, padres, niños , niñas, perros, pipas, chicles… ¡Oiga, un no parar! Lo que viene a ser una oda a la irresponsabilidad manifiesta.

Mientras que al Ministerio del Interior le ha faltado tiempo para decir que no tenía constancia de graves incidencias en este primer día de “oxigenamiento” infantil, he leído que alcaldes (como es el caso de nuestro alcalde de Alicante y de otros tantos municipios) han tenido que llamar al orden y a la responsabilidad en el cumplimiento de las normas establecidas, incluso anunciando medidas correctivas inmediatas si se sigue con este desmadre y 'despadre', no descartando la vuelta a la reclusión permanente.

Hoy seguro que tendremos más datos de todo lo acontecido en esta primera medida de alivio dentro del descofinamiento progresivo, que supongo, y digo supongo, tendrá previsto y estudiado el Gobierno. Serios se tendrán que poner con este tema y con el anunciado para el próximo 2 de mayo (deporte individual y paseos en familia), porque aquí no valdrán excusas de mal gestor; un rebrote y volveríamos a empezar todo lo que hemos andado (en sentido figurado) y aguantado, que sería, aparte de potencialmente letal para la población, la ruina más absoluta para este país demasiado asolado ya por imprecisiones y desconciertos.

Mi aplauso a los padres y madres que lo hacen bien y mi absoluta reprobación a los que mal lo están haciendo. Si llegan las nefastas consecuencias de esta irresponsabilidad, vosotros seréis los señalados, no lo dudéis o ¿Acaso os creéis que esto no lo sabe medir bien nuestro Gobierno? En esto de espolsarse responsabilidad han demostrado precisamente que son unos verdaderos genios.

