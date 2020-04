OPINIÓN: ¿Cuántas personas tienen que morir? Por Juan Carlos Gumiel

¿Cuántas personas tienen que morir? ¿Cuántas? ¿Cuántas personas tienen que quedarse sin trabajo y sin sustento? ¿Cuántas para que este gobierno muestre algo de autocrítica y mucho de respeto? A lo mejor soy yo el único que lo veo, pero parece que para algunos de nuestros políticos todo está bien. He visto risotadas en las comparecencias, me he cansado de las mismas preguntas para las mismas respuestas, me he cansado de tantas justificaciones, de tanta hipocresía, de tanta deriva y de tanta propaganda mediática al servicio del gobierno.

Mientras muchos españoles SIGUEN MURIENDO, otros se van quedando en la ruina, como dije, sin trabajo y sin sustento. Nos dicen que ahora no es momento de criticar, ahora solo hay que ayudar, pero… ¿Ayudar a qué? ¿A que nos sigan tomando el pelo? ¿A que el vicepresidente del Gobierno de España reivindique la república y se dedique a denostar y vilipendiar la figura de nuestro (todavía) Rey de España? ¿A que su mujer Irene Montero, ministra de Igualdad, aproveche para pedir a la UE una salida valiente, antifascista y en común para afrontar la crisis social y económica que está provocando la pandemia de este coronavirus? ¿Ahora es el momento de ayudar a los que esconden los datos reales de las muertes? ¿A los que parece que no se lleva ponerse una corbata negra en señal de respeto? ¿Cuántos españoles tienen que morir para declarar luto nacional? ¿Todavía les parece que no es el momento? Alucino con los que no son capaces de realizar “en condiciones” compras vitales en tiempo y forma para salvar vidas, los que ahora piden unión y consenso a todos los partidos de la oposición, insultando o intentado ponerles en la picota con argumentos ridículos y de poco peso. ¿Ayudar a quién? ¿A esos socialistas que ya arruinaron nuestro país a que lo vuelvan a hacer? ¿A esos socialistas que crearon la bolsa de paro más grande de nuestra democracia? O a esos socios comunistas con la ideología caduca de “sois todos unos pobrecitos, os vamos a dar la limosna” mientras que nosotros nos volvemos a nuestro chalet de millonarios que con vuestro sudor estamos disfrutando...

El que quiera engañarse que se engañe, cada cual es “libre” de hacerlo, pero los verdaderos autoritarios encubiertos nos están gobernando. Ya hablaran las familias y sanitarios de todo el infierno de muertes que están viviendo y ya les digo yo que en algunos medios de comunicación no lo verán, como parece que no lo quiere ver este gobierno “vivo de gestión”, pero lleno de nuestros muertos.

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.