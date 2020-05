OPINIÓN: 'Lo bueno, lo feo y lo malo', por Juan Carlos Gumiel

Lo bueno es que poco a poco observo movimiento y gestos de reactivación e inventiva en el pequeño comercio, en la restauración, en la empresa. Pasos tímidos pero firmes, adecuación, limpieza, estrategias, comunicación… Es evidente que quedarse inmóvil por miedo e inseguridad nos acerca indefectiblemente al fracaso o al cierre. Somos gente aguerrida y lucharemos por sacar esto adelante, a pesar de la adversidad, a pesar de muchos de nuestros gobernantes estatales.

La Comunidad Valenciana está por la labor, la provincia de Alicante lo tiene clarísimo y Alicante está poniendo todas las facilidades que están en su mano para que comencemos a caminar por el sendero de la reactivación empresarial y económica. Apoyo totalmente este camino, sé que no será fácil, habrá que ir con mucha cautela y con mucha reserva, pero como afirma el popular dicho: “palante como los de Alicante”.

Lo feo, es que esto hay que tomárselo con mucha calma y la máxima precaución. Hoy he leído un análisis elaborado por el Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota en EEUU, que viene a decir que la pandemia por coronavirus permanecerá latente entre 18 y 24 meses más, estimando un primer escenario de diferentes y repetidas oleadas menores que se iniciarán en verano, que disminuirán gradualmente en 2021 e irán variando a nivel geográfico y en su intensidad, dependiendo de las medidas de contención que estén establecidas por los diferentes gobiernos en cada caso. Hay otro posible escenario, mucho más duro y terrible que el ya vivido, de cara al próximo otoño-invierno, y que recomienda a las autoridades sanitarias estar alerta permanentemente para poner las medidas de contención precisas, en tiempo y forma, para intentar frenar su masiva propagación y el correspondiente colapso de los servicios sanitarios. Esto no ha acabado ni mucho menos.

Lo malo es que parece que no aprendemos, que en este país donde la gran mayoría hemos sido responsables y conscientes de la grave situación, todavía existe mucha gente irresponsable y mucho niñato que se cree que esto es un juego, un juego que de momento se ha saldado con más de doscientos mil infectados y más de treinta mil muertos, que se dice pronto, algo que es horrible y muy serio. Vengo a decir esto porque en esta incipiente fase de “desconfinamiento” ya empiezo a denotar entre algunas personas cierta despreocupación, bastante irresponsabilidad y mucho relajamiento. Les pondré algún ejemplo que estoy comprobando personalmente en los paseos diarios de una hora que me estoy medicando, para intentar mantener a raya mi puñetera diabetes y mi culo permanente de ordenador en teletrabajo, en grabaciones o escribiendo. Observo animadas tertulias y corrillos de ciudadanos adultos en los parques por donde paseo, sin protección personal alguna y sin mantener el correspondiente distanciamiento, y a muchos adolescentes en pandilla de igual manera, jugando incluso con las fuerzas del orden a que no les pillen. Y aquí queridos, la historia no está en que te pillen o te dejen de pillar, aquí la cuestión primordial sigue siendo cuidar de vuestra propia salud y por ende la de todos los demás. Volved a leer lo malo. Por favor. No seamos estúpidos.

Juan Carlos Gumiel.