OPINIÓN: Alicante Fase 1, por Juan Carlos Gumiel

Hoy los alicantinos podemos decir que nos hemos ganado un pequeño paso hacia la nueva libertad, que no normalidad. Se hacía necesario recuperar ese espacio donde podremos implementar en nuestras vidas confinadas algunas licencias de movimientos, compras, reuniones y aperturas de establecimientos hasta ahora frenados en seco por la pandemia. Hoy sin duda, es día de celebración para todos nosotros, eso sí, una celebración contenida.

Como dijo el Papa Juan Pablo II: “La libertad no consiste en hacer lo que nos gusta, sino en tener el derecho a hacer lo que debemos.”

Todos sabemos que a veces las ganas nos pueden, pero en este caso no debemos incurrir en el gravísimo error de tomarnos esta nueva circunstancia por nuestra cuenta y riesgo, porque tu riesgo, es nuestro riesgo.

Estamos de celebración, así lo quiero ver, empezando a mover de nuevo y poco a poco nuestra maltrecha economía, recuperando puestos de trabajo, ventas, comercios, servicios… Celebrémoslo, pero como corresponde, dando todos los alicantinos una lección de responsabilidad, atendiendo al máximo nivel, las disposiciones y recomendaciones sanitarias. Hacer las cosas a lo loco y a nuestro libre albedrío puede conducirnos de nuevo a corto y medio plazo, a una situación más complicada todavía, como ya les dije, “el bicho” sigue ahí, esperando agazapado su momento, para volver a sus andadas.

No tengamos ninguna prisa, no queramos hacerlo todo en este primer día, vayamos programando “de a poquitos” todas nuestras salidas, necesidades y encuentros. Piense dos veces más en los elementos de seguridad para usted y los demás, que en la combinación de colores y ropa que va llevar. Mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico y los dos metros de distanciamiento social serán nuestros mayores aliados en estos próximos días, para seguir escalando peldaños en esta lucha cotidiana contra la insalud y el contagio.

Si vamos a ir al comercio del barrio, a comprar a Pepe o a María en la tienda de la esquina, hagámoslo bien. Si están deseando hacerse su primer aperitivo o almorsaret en una terracita alicantina que es mano de santo, hagámoslo bien… Y así con todo.

Yo confió en ustedes, nuestro Ayuntamiento de Alicante confía en todos nosotros, hoy han comenzado una campaña de fomento del comercio, para ayudar y empujar a que esta recesión por la crisis empiece a caminar en positivo, con el siguiente mensaje: "Nuestro comercio vuelve a abrir sus puertas y te necesita más que nunca. Cercanía, confianza, calidad, variedad. Nuestro comercio lo tiene todo, ahora solo le faltas tú. Vuelve ya. Apoya al comercio local. Ánimo Alicante. Juntos Lo Conseguiremos".

Ojalá, todos juntos y todos poniendo de nuestra parte, lo podamos conseguir.

Aquí les dejo una pequeña guía de aplicación sobre la FASE 1 por si les sirve de ayuda o consulta:

DESPLAZAMIENTOS. (Libertad de circulación) Ámbito Geográfico Provincial Criterios: Se puede circular por toda la provincia sin necesidad de justificar una actividad expresa, y sin estar sujeto a franja horaria. Medidas de seguridad: Grupos máximo de 10 personas, excepto convivientes. Distancia de, al menos, 2 metros, o, en su defecto, higiene de manos y etiqueta respiratoria. Fuera de la Provincia Criterios: Se podrá salir de la provincia por motivos sanitarios, profesionales, de retorno al lugar de residencia familiar, asistencia y cuidado de mayores, dependientes o personas con discapacidad, o cualquier otra causa de fuerza mayor, situación de necesidad o análoga naturaleza. Medidas de seguridad: Distancia de, al menos, 2 metros, o, en su defecto, higiene de manos y etiqueta respiratoria.

COMERCIO MINORISTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS. Criterios: Podrán reabrir todos los locales comerciales minoristas y de servicios profesionales con una superficie inferior a 400 m², debiendo reducir la capacidad a un 30% de su aforo. Los locales con varias plantas, podrán admitir el 30% en cada una de las plantas. Medidas de seguridad: Dentro del local se mantendrá una distancia de, al menos, 2 metros, entre clientes. Si no es posible, solo podrá acceder 1 cliente al mismo tiempo. Se pondrá a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del local.

COMERCIOS Y SERVICIOS CON CITA PREVIA. Criterios: Con independencia de su superficie, mediante la utilización de cita previa, podrán abrir los concesionarios de automoción, las estaciones de ITV y los centros de jardinería y viveros de plantas. Medidas de seguridad: Dentro del local se mantendrá una distancia de, al menos, 2 metros, entre clientes. Si no es posible, solo podrá acceder 1 cliente al mismo tiempo. Se pondrá a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada del local. MERCADILLOS Criterios: Los Ayuntamientos establecerán requisitos de distanciamiento entre puestos y condiciones de delimitación. Límites: 25% de los puestos habituales o aumento del espacio. Afluencia inferior a 1/3 del aforo habitual o aumento del espacio. Medidas de seguridad: Distancia de, al menos, 2 metros, entre los puestos de los mercadillos y los viandantes. Se recomienda la puesta a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico en las inmediaciones de los mercados.

ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA. Criterios: Podrán reabrir las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal, excepto aquellas que se encuentren en centros comerciales, sin acceso directo e independiente desde el exterior. Otros criterios y medidas para comercios y mercadillos Criterios: Todos los establecimientos y locales podrán establecer, en su caso, sistemas de recogida en local de productos adquiridos a distancia, siempre que se garantice una recogida escalonada que evite aglomeraciones. Deberán señalar de forma clara la distancia de seguridad interpersonal entre clientes (marcas en el suelo, balizas, etc.), cuando sea posible la atención individualizada de más de un cliente, que no podrá llevarse a cabo por el mismo empleado. Medidas de seguridad: Distancia de, al menos, 2 metros, entre clientes. Entre el trabajador y el cliente deberá mantenerse una distancia de, al menos, 1 metro si existen elementos de protección o barrera, o de 2 metros sin estos elementos. Cuando cuenten con zonas de autoservicio, deberá prestar el servicio un trabajador. No se pondrá a disposición del cliente productos de prueba como cosméticos, perfumes y similares. Los probadores del sector comercial textil deben utilizarse, al mismo tiempo, por una única persona.

TERRAZAS DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN. Criterios: La ocupación no superará el 50% de las mesas permitidas el año anterior. La ocupación máxima será de 10 personas por mesa o agrupación de mesas. Se considera terraza al aire libre todo espacio no cubierto o rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes o paramentos. Medidas de seguridad: Distancia física de al menos 2 metros entre mesas o, en su caso, agrupaciones de mesas. Se eliminarán productos de autoservicio como servilleteros, palilleros, vinagreras, aceiteras, y otros utensilios similares.

VELATORIOS. Criterios: Todo tipo de instalaciones, públicas o privadas: Asistencia máxima, sean o no convivientes, según el espacio: Aire libre: 15 personas Cerrados: 10 personas Medidas de seguridad: Distancia de, al menos, 2 metros, higiene de manos y etiqueta respiratoria.

ENTERRAMIENTO O CREMACIÓN. Criterios: Podrán formar parte de la comitiva un máximo de: 15 familiares/allegados 1 ministro de culto o persona asimilada Medidas de seguridad: Distancia de, al menos, 2 metros, higiene de manos y etiqueta respiratoria.

LUGARES DE CULTO. Criterios: La asistencia no superará 1/3 del aforo. Asiento individual: 1 Persona por asiento. Bancos: 1 Persona por metro lineal. Sin asientos: 1 Persona por metro cuadrado. No se podrá utilizar el exterior de los edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto. Medidas de seguridad: Se recomienda el uso de mascarilla. Se pondrá a disposición del público dispensadores de gel hidroalcohólico. Tanto en el uso de asientos individuales, bancos como en espacios sin asiento, debe respetarse la distancia mínima de 1 metro.

¡¡Alicante!! ¡¡Vamos hacerlo bien!! ¿Verdad?

Juan Carlos Gumiel.