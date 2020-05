OPINIÓN: 'Acoso y derribo', por Juan Carlos Gumiel

Sinceramente esperaba este nuevo paso, empezar a quitarse moscas de encima, que la cagada se ha hecho grande, hay que mover el árbol de la división y la agitación social. Señoras y señores ya ha comenzado la cruzada contra la derecha, acoso y derribo, esta estrategia que es vieja conocida entre la izquierda más totalitaria y el comunismo más rancio y severo, que tan bien saben poner en escena en el momento justo contra todos los que no piensan igual que ellos. ¿Se acuerdan del reciente mensaje de combatir el odio, los bulos y perseguir a los “insurgentes” de los mensajes desafectos? Pues ahora ha llegado el momento, intentar arrojar a los leones de la sociedad cualquier decisión que no sea la marcada por este Gobierno de la “alta gama de éxito”, como dicen ellos.

Estaba tardando mucho el Ejecutivo en dar este nuevo paso. Ha estado buscando el consenso y la unión de todas las formaciones políticas con la boca pequeña, para seguir haciendo y deshaciendo a su antojo en esta crisis pandémica y que se nos avecina muy complicada en lo económico. Muy alejados como siempre de admitir cualquier fracaso o error garrafal, utilizando a los propios ciudadanos en esta imprevisible desescalada como conejillos de indias, en un tiramos “palante” a ver qué pasa en las próximas semanas y empezamos a mover un poquito de dinero, sea como sea, porque esto se les va de las manos y porque han sido incapaces de suministrar y asegurar consecuentemente todos los elementos necesarios para realizar el proceso de una manera más inteligente, razonable y segura. Todos hemos hecho los deberes, todos y cada uno de los millones de españoles que nos hemos quedado en nuestras casas con responsabilidad y esfuerzo, hemos conseguido ir poco a poco manteniendo a raya al puñetero bicho y ¿Qué nos han ofrecido a cambio ellos? Indecisión, imprevisión, descontrol y desabastecimiento. A ver si ahora se nos van a olvidar los miles de sanitarios infectados (algunos desgraciadamente también fallecidos) trabajando denostadamente por salvar vidas bajo el terrible escenario de la desprotección total en momentos cruciales y la horrorosa dicotomía de tener que decidir quién accede a un respirador y quién no, en un triaje de la muerte, impotencia, consternación… Y no lo digo yo, lo han contado los propios sanitarios, yo no invento.

Como saben, algunos líderes de la oposición han cuestionado su apoyo incondicional a la siguiente y nueva prórroga del estado de alarma. Se han cansado de más de lo mismo, de verlas venir sin diálogo, sin previsión y sin ningún tipo de consulta y talante democrático por parte del Gobierno.

Y es que ya son también muchas las voces especialistas en derecho que plantean la inconstitucionalidad del estado de alama, con medidas que estarían más encaminadas a las que se adoptan en una declaración de un estado de sitio o de excepción, que, en un estado de alarma, donde se nos ha estado y está limitando claramente, nuestro derecho de libertad de circulación y movimiento.

Déjense de partidismos de una vez y pónganse todos con una clara visión de encuentro, en un marco democrático y plural, sin mirar siglas ni socios. Sin soberbias y sin egos e intenten sacar a los ciudadanos de una puñetera vez de este monumental desastre que se avecina, porque estoy casi seguro, que de no ser así, no volverán a contar con el beneplácito de muchos de nosotros y de esa paciencia infinita que bastante hemos demostrado ya con ustedes en este bendito y curioso pueblo, que ya no precisa de más desagradables emociones sino de rápidas y efectivas soluciones.

Juan Carlos Gumiel.