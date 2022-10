Ocho años de prisión y 900.000 euros de multa por vender heroína en Elda

Una mujer de 42 años ha sido condenada por la Audiencia de Alicante a ocho años de prisión y al pago de una multa de 900.000 euros por traficar con heroína en el barrio de La Tafalera del municipio alicantino de Elda. La acusada ya había sido sentenciada con anterioridad en 2009 y en 2016 por la venta de droga a terceros, por lo que el tribunal de la Sección Décima que enjuició los nuevos hechos acuerda aplicarle la agravante de reincidencia.

La Audiencia Provincial también añade una segunda circunstancia agravante adicional por la “notoria importancia” de la cantidad de droga que se intervino en su domicilio en el momento en el que se practicó su detención: más de dos kilos de heroína.

Los hechos objeto del proceso tuvieron lugar entre finales de diciembre de 2021, cuando la procesada quebrantó la pena de cinco años de cárcel que había comenzado a cumplir en abril de 2020, y el 27 de enero de 2022, fecha en la que fue arrestada por la Policía Nacional. La resolución judicial concreta que, en ese periodo de tiempo, la acusada se dedicó a la venta de heroína a terceras personas, especialmente desde un inmueble situado en el citado barrio de La Tafalera.

La policía activó un dispositivo de vigilancia en el entorno de ese domicilio, tras recibir un aviso vecinal sobre la posible venta de droga, y logró una orden judicial de entrada y registro que se practicó el 27 de enero del año pasado. En esa operación, los agentes interceptaron a la acusada portando una bolsa bandolera que contenía varios paquetes de heroína -por un peso conjunto de 2.315 gramos y una pureza del 50,5 %- de los que pretendía deshacerse.

La defensa instó la nulidad de la entrada y registro en el piso al considerar que no estaba debidamente motivada ni justificada. No obstante, el tribunal rechaza esa pretensión a la vista de que la policía había recabado indicios suficientes para solicitarla tras apostar un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la casa y comprobar “la entrada en la vivienda de numerosas personas con aspecto físico de toxicómanos, a los que posteriormente, a la salida del domicilio, se les incautaba la sustancia comprada”. La acusada negó los hechos que se le atribuían en el momento del juicio e, incluso, aseguró que no era propietaria de la mochila en la que se halló la heroína.

Es más, sostuvo que habría sido “introducida en la casa por los agentes”. Sin embargo, el tribunal considera que su autoría está debidamente acreditada por la labor desarrollada por los investigadores durante los días de vigilancia previa y con motivo de la entrada y registro en el interior del domicilio en el que ella residía. Contra la sentencia cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).