El Festival Noches Mágicas Marcos Automoción concluye esta semana con cuatro citas muy especiales.La compañía Yllana con el espectáculo We Love Queen este jueves 4 de agosto, Iván Ferreiro este viernes 5, Ana Torroja este sábado 6 y Alba Molina este domingo 7 pondrán el broche de oro a la décima edición del festival.



WE LOVE QUEEN por YLLANA, el jueves 4 de agosto



Si no puedes resistirte a cantar cuando suenan en la radio canciones como «We are the champions» «It’s a kind of magic» o «We will rock you»… ¡este es tu espectáculo! El espectáculo We Love Queen de Yllana y Barabu-Extresound, llega al recinto de Jardines de Abril el próximo 4 de agosto para sorprendernos a todos. Disfrutarás de un show totalmente diferente e innovador, reviviendo las canciones de siempre de Queen y vibrando con los temas más aplaudidos y que han marcado historia. Una espectacular puesta de escena, música en directo y el sentido del espectáculo y diversión de Yllana, se juntan para crear un show cargado de buena música y rebosante de energía, y que pretende emocionar y entretener de principio a fin.



IVÁN FERREIRO, el viernes 5 de agosto



Después del éxito en 2021 con Cuentos y Canciones, un espectáculo audiovisual donde contaba su biografía a su manera, en 2022, el músico gallego Iván Ferreiro volverá a subirse al escenario acompañado por su banda habitual: Ricky Falkner (Love of lesbian, Egon Soda), Xabi Molero, Pablo Novoa (Golpes Bajos, La Banda de Leit Motiv), Emilio Saiz, Marta Toro y Amaro Ferreiro. “Tengo ganas de tocar con mis amigos y disfrutar de estas canciones, antes de salir con nuevo disco en 2023. Quiero pasarlo bien y celebrar”.



ANA TORROJA, el sábado 6 de agosto



¡Vuelve a Noches Mágicas! ¡Y por primera vez al recinto de Jardines de Abril! Tras una larga trayectoria con el inolvidable grupo Mecano y una sólida carrera en solitario, Ana Torroja interpretará parte de los grandes éxitos que la sitúa como una de las voces más destacadas de nuestra música. Su nuevo sencillo ´Hora y Cuarto´, o canciones como ´A Contratiempo´, ´Ya no te quiero´ o ´Sonrisa´ de su etapa en solitario, y los himnos de varias generaciones como ´Hijo de la luna´, ´Mujer contra mujer´, ´Hoy no me puedo levantar´ y ´Me colé en una fiesta´ de su etapa con Mecano, nos llevarán a realizar un inolvidable viaje musical en el tiempo.



ALBA MOLINA, el domingo 7 de agosto



Noche de Flamenco con Alba Molina Hija de dos iconos de la vanguardia flamenca, Lole y Manuel, la cantaora Alba Molina pisará el escenario del Festival con un concierto acústico, íntimo, con aforo reducido, para presentar su último disco, ‘El beso’, donde despliega todos sus sentimientos y emociones, sus miedos, sus alegri?as. Tras cinco an?os de e?xito con la gira de ‘Alba canta a Lole y Manuel’, Alba presenta su último disco, con esa sensibilidad tan especial que la caracteriza, siendo el directo que nos ofrecerá una fusión de los temas ma?s representativos de este álbum, con algunos de los grandes éxitos de su carrera, sin olvidar los temas de Lole y Manuel. El encargado de acompañar a Alba en este viaje será Fran Cortes a la guitarra.



Jardines de Abril, un lugar mágico

Solo con poner un pie en Jardines de Abril, el tiempo se detiene e invade la sensación de una noche de verano única y diferente. Sensación de vacaciones, de desconexión y de exclusividad. Plantas, árboles, fuentes,... crean un ambiente único y especial para disfrutar de las Noches Mágicas Marcos Automoción.



Arte en vivo y exposiciones

Una oportunidad para conocer el trabajo de creadores locales de primera mano, así como el concepto de arte vivo, a través de la creación en directo de sus trabajos. Más de 10 artistas se encuentran dentro de la propuesta de exposición y arte en vivo, de los que disfrutar durante las Noches Mágicas Marcos Automoción.



Food & Handmarket

Desde la apertura es posible pasear por los Jardines de Abril, escuchar música en directo, comprar productos artesanos handmade locales, disfrutar con perfomances y exposiciones de arte así como, en la zona gastro, cenar o tomar algo antes o después del concierto.