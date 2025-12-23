La Navidad suena a rock en Alicante: tributo a Extremoduro en la plaza de toros

Alicante se prepara para vivir una Navidad diferente, con música en directo, buen ambiente y planes pensados para todos los públicos. Los Tardeos Navideños de la plaza de toros ya tienen lista su programación especial para estas fechas y prometen convertirse, una vez más, en uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad.

Desde su arranque el pasado cuatro de diciembre, el recinto ha logrado consolidarse como uno de los espacios más animados de Alicante, y ahora refuerza su agenda con horarios adaptados a la Navidad y propuestas musicales de primer nivel.

Este miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, el tardeo abrirá de cuatro a ocho de la tarde, una franja perfecta para calentar motores antes de las cenas familiares. Y el día de Navidad, el jueves 25, la música volverá a sonar desde las seis de la tarde hasta la medianoche, para quienes quieran alargar la celebración en un ambiente festivo y muy alicantino.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 27 de diciembre con el tributo a Extremoduro, un concierto muy especial que rendirá homenaje a Robe Iniesta, figura clave del rock español recientemente fallecido. Una noche cargada de emoción, recuerdos y energía, pensada tanto para los seguidores de la mítica banda como para los amantes del directo.

La programación navideña se completa con homenajes a artistas tan conocidos como Jarabe de Palo, Hombres G, Luis Fonsi, Rosalía o Shakira, configurando una agenda musical variada y para todos los gustos, que puede consultarse en la web oficial de los Tardeos Navideños.

A todo ello se suma una amplia oferta gastronómica con food trucks, dulces tradicionales y espacios para compartir, en un recinto con acceso gratuito hasta completar aforo. Además, cada tarde se mantiene la popular happy hour de cuatro a cinco con promoción dos por uno, uno de los momentos con mayor afluencia de público.

Para quienes prefieran mayor comodidad, existe la opción de acceso anticipado y una zona VIP pensada para grupos y celebraciones.

Música, tardeo y espíritu navideño se dan la mano estos días en la plaza de toros de Alicante, demostrando que la Navidad también se celebra bailando.