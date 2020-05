'La música', por Juan Carlos Gumiel

Dicen que la música amansa la fieras, esas fieras que todos en mayor o menor medida llevamos dentro. Sin duda la música ha sido y es una de la grandes aliadas en todo este periodo, desde la aparición de himnos espontáneos y escogidos para la esperanza y resistencia en las primeras semanas duras de confinamiento y de lucha contra al virus, como es el caso de la magnífica adaptación auspiciada por nuestra Cadena 100 del archipopular “Resistiré” de Manolo y Ramón, el eterno “Dúo Dinámico”, pasando por las sinfonías de “flauta, balcón y púa” o la creación de auténticas joyas domésticas, grabadas, creadas y compuestas para la ocasión desde el propio confinamiento.

Han sido muchas obras. Han sido muchos los artistas que han participado o directamente nos han obsequiado con algún concierto desde el salón de su casa. Mostrarle aquí todo lo que se ha vivido musicalmente hablando sería prácticamente interminable. Dicho lo cual, hoy he querido rendir mi humilde homenaje a esta eterna compañera, la música, poniéndoles al alcance algunos de los ejemplos, por solidaridad o belleza, de las piezas que han ejecutado algunos de nuestros músicos alicantinos en este periodo de reclusión. Es evidente que tampoco puedo mostrarles a todos los que han grabado un tema o clip para la ocasión, son innumerables y por ello espero que sepan discúlpame los artistas que no aparezcan, vaya por delante también mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.

MAILERS (antes El Pacto) es un grupo español de música pop rock procedente de Alicante. Comienzan su andadura en 2012 formado por músicos provenientes de otros proyectos. Formación Anabel García (voz). Carlos Gómez (batería). Josu García (guitarra). David Arenas (bajo). Oscar Santacreu (guitarra). El grupo comienza rápidamente a sonar en medios como Sol Música, MTV, Neox, Radio 3, Radio Galega y TVE entre otros. Su primer disco “MATERIA” (2012) entra en la lista oficial de discos más vendidos de Promusicae. Lanza su nuevo trabajo "MACONDO" en 2015. En noviembre de 2017, MAILERS lanza su tercer disco, "HUMANOS". Siendo en 2019 el cuarto disco "MÁS HUMANOS": CD "Humanos" + DVD (concierto en directo) grabado en el Teatro Principal de Alicante. Actualmente, se encuentra preparando nuevos temas para su próximo lanzamiento discográfico. En los conciertos presentación de Macondo, MAILERS ha compartido escenario con Vetusta Morla, Izal, Macaco y Second entre otros. En abril de 2020, MAILERS se une a CRUZ ROJA y su plan Cruz Roja Responde frente al Covid 19, #CruzRojaResponde, con "CUANDO SALGAMOS". Para combatir el COVID-19 y ayudar a las personas más vulnerables y afectadas por dicha pandemia.

ALBALADRE. En 1998 un grupo de amigos desde la juventud, unidos por la pasión que sentían por la música, sacaron a la calle su primer CD con el nombre “A través de los años”. Un año después, comenzaron a darle vida su segundo CD, “Cantando a la Cruz del Sur”, con melodías de distintos países de Hispanoamérica y fruto de varias colaboraciones entre las que destacan las de Daniel Viglietti y Mario Benedetti. Con la evolución del grupo inicial y la integración de distintos componentes de diferentes agrupaciones musicales de la provincia de Alicante, a orillas del Mediterráneo nace “ALBALADRE” y con esta transformación se gestaron el tercer y cuarto CD. Instrumentos, coros y voces solistas rinden aquí su particular “Homenaje a la vida”, donde se evidencia el amor y la predilección por los distintos ritmos populares de Latinoamérica. Colaboran en este “homenaje” Caco Senante y Tito Duarte. Más adelante, a finales de 2003 y comienzos de 2004, ya se prepara el cuarto CD “Alma Latinoamericana” en el que nuevamente colabora Caco Senante, además de Odalis Correa y Quinteto Diapasón. Entre finales del 2008 y principios del 2009 grabaron un nuevo CD “Canciones de andar lejos” que da título al nuevo concierto. Colaborando también en él Daniel Viglietti, Caco Senante y Olga Cerpa. En 2014 finalizaron una nueva grabación que dedicaron al país de José Alfredo Jiménez, México. En el que realizan un recorrido por los diversos ritmos y sentimientos del país azteca. Ya a primeros de 2017, terminaron su último disco dedicado a la “Perla del Caribe”, cuyo título es “Mi Cuba”. Colaboraron Caco Senante, Lorenzo Tartabull, María Sabater y Ascensión Padilla. Contando con la participación especial de uno de los creadores de la Nueva Trova cubana, Pablo Milanés

Este es nuestro grito de esperanza, que nos une a todos vosotros ante esta pandemia que sufrimos:

ADDA Simfònica. La provincia de Alicante cuenta con la primera orquesta sinfónica que se crea en los últimos doce años y que hace la número 31 de España, formada por 43 músicos de 12 nacionalidades. Está dirigida por el maestro Josep Vicent. Tiene su principal sede en el Auditorio de la Diputación (ADDA), aunque con la vocación de recorrer periódicamente los principales auditorios de la provincia. Una de las piezas que más me ha sobrecogido en todo este periodo es este Adagio for Strings de Samuel Barber, capaz de conmover... Hasta el alma.

Y como “bonus track” os dejo el enlace de este cantautor al que le tengo mucho cariño Marvin Labara En su biografía podemos leer... “Desde muy joven tengo este sueño de que mis canciones lleguen al mayor número de personas posible. En mi guitarra se reflejan los diez lugares, cien telones y mil rincones donde he tocado mis canciones. Aprendí a amar este sueño de cantar cuando él más me llegó a odiar.

Tengo cicatrices en forma de recuerdos y tengo heridas aún abiertas por promesas incumplidas. Fui cantante de metro; ahora mido 78 centímetros más. Creo en la vida antes de la muerte y cuando divido futuro entre pasado siempre me sale presente. Si volviera a nacer sería un bebe y de mayor quiero ser cada vez más joven.

Tengo gente que me sigue y que tienen el don de clonarse en cada concierto con el único propósito de diversionarse (divertirse y enamorarse).

En el bolero y en la ranchera me perdí para encontrarme en este mundo de la música. Es por ello que en la actualidad mis conciertos son un espectáculo donde se combinan estos clásicos con canciones propias.

Este humilde cantautor, este tonto soñador, este bohemio consentido, este boxeador sin toalla que tirar… espera que con su música los problemas, que los escuchantes puedan tener, viajen a la casa del olvido.

Buscando esa oportunidad sigo caminando”.

Aquí le dejo a Marvin Labara cantado desde su casa a nuestro querido Alicante:

¡Son muchos más, son tantos… Gracias!! Bendita música que nos acompaña siempre.

“La música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón”, Magdalena Martínez, flautista española.

Juan Carlos Gumiel.