Munilla clama contra la guerra y el aborto en su homilía en la Santa Faz

El obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, ha aprovechado su homilía en la tradicional romería de la Santa Faz para abordar dos cuestiones de actualidad: el clima bélico internacional y la proposición del Gobierno para reformar la Constitución y blindar el aborto. Durante su intervención desde el monasterio, Munilla ha defendido el papel de la Iglesia de ofrecer una "iluminación moral" frente a quienes la acusan de "meterse en política".

Llamamiento a la paz

En referencia a la guerra, el obispo ha recordado la oración por la paz mundial convocada por el Papa Francisco, citando sus palabras para pedir el fin de los conflictos. "Deténganse, es tiempo de paz, siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", ha expresado Munilla, haciéndose eco del pontífice. Ha subrayado también la responsabilidad de toda la sociedad para repudiar la guerra "con hechos, no solo con palabras".

El obispo Munilla porta la Santa Faz para mostrarla a los peregrinos en la plaza del monasterio.

El mayor destructor de la paz hoy es el aborto" Jose Ignacio Munilla Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante

El aborto como "guerra injusta"

El punto central de su homilía ha sido la conexión entre la guerra y el aborto. Munilla ha calificado el aborto como una "guerra injusta", recuperando una célebre frase de la Madre Teresa de Calcuta al recibir el Premio Nobel de la Paz en 1979: "el mayor destructor de la paz hoy es el aborto". Para el obispo, la lógica que subyace en la condena de ambos es la misma: "es absolutamente injusta la violencia aplicada contra los inocentes".

Munilla ha insistido en este paralelismo aludiendo de nuevo a la santa de Calcuta: "Si es posible matar a un niño en el seno materno, ¿quién nos impide matarnos los unos a los otros?". Según el prelado, atentar contra quien no puede defenderse es una de las "heridas más profundas que puede infligirse a la humanidad", y ha advertido que cuando este principio se olvida o se justifica, "la sociedad se desmorona espiritualmente".

Cualquier país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia" José Ignacio Munilla Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante

En este sentido, ha criticado directamente la proposición gubernamental para incluir el aborto en la Carta Magna, argumentando con otra cita de la Madre Teresa que "cualquier país que acepta el aborto no está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quiere".

A PUNT Imagen aérea del monasterio durante la misa de la Santa Faz.

Ética frente a "idolatría del poder"

En la parte final de su discurso, Munilla ha planteado que la sociedad se encuentra en una encrucijada entre "una ética que ilumina la política" o "una política que pisotea la ética", lo que supone una elección entre la "fidelidad a la conciencia ética" y la "idolatría del poder". Ha advertido que cuando se consiente que el poder dicte el bien y el mal, "se está desplazando a Dios" para rendir culto a "falsos ídolos" como la eficacia o el éxito.

Finalmente, el obispo ha afirmado que "en este momento histórico no se permiten neutralidades cómodas" y ha puesto como ejemplo de coherencia ética a la empresa de inteligencia artificial Antropic, que, según ha relatado, renunció a una gran suma de dinero para mantener principios éticos en la aplicación militar de la IA. Ha concluido llamando a los creyentes a ser "constructores de la paz" y a reflejar la "luz de Cristo" en la sociedad.