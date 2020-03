"Es momento de apretar los dientes y mantenernos firmes", por Juan Carlos Gumiel

No puedo decirles que todo está bien porque estaría incurriendo en una falsedad. Todas las informaciones que recibimos en las últimas horas son terribles, y francamente, ni quiero ni hace falta enumerarlas, ustedes ya las conocen bien.

A través de esta ventana y esta pequeña reflexión diaria, no soy capaz de transmitirles con palabras el dolor, la impotencia, la desolación y la rabia que me dan todas las situaciones dramáticas por las que están atravesando muchos ciudadanos y, con especial incidencia… nuestros mayores. Desde aquí traslado mi más sentido aplauso, mi abrazo y mi oración hasta ellos y todos sus familiares. ¡Pobrecitos, qué lástima tan grande, ché!

Frenar esta sinrazón no tiene otro camino que apretar los dientes y mantenernos firmes en nuestra reclusión responsable y salvavidas. Nadie está preparado para todo esto, pero tenemos que hacer lo imposible para aguantar en nuestras casas SIN SALIR. La gran mayoría así lo hacemos, pero me duele también ver a nuestros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado bregando con todo tipo de GILIPOLLAS… el de la bici, el del gimnasio, la runner, el del falso perrito y la madre que los parió. Al parecer, estos individuos no se han enterado o no quieren enterarse de la extrema gravedad de la situación que estamos atravesando. Les prometo que me encantaría hablarles de otras cosas, pero también me siento en la responsabilidad de seguir denunciando la irresponsabilidad, y creo que tratar de llegar a concienciar a tan solo uno de estos petimetres, es también SALVAR VIDAS.

Va a ser muy duro, pero saldremos. Aunque sé que es prácticamente imposible aislarse de todas las noticias, por favor, hagan por descansar y distráiganse todo lo que puedan con música, con lectura, con películas, con bricolaje, con cocina o, incluso, con sus propios sueños... estoy convencido de que ahora todos sabemos apreciar con precisión exacta la preciosidad del entorno donde vivimos. ¡¡Nuestro Alicante!! Hagámonos fuertes y muy pronto nuestras playas, nuestro mar, nuestros “arrocicos”, nuestras terrazas, nuestro comercio y, sobre todo, el abrazo y el beso de nuestros familiares y amigos nos están esperando para hacerse realidad.

#YoMeQuedoEnCasa Juan Carlos Gumiel.