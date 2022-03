Un millar de refugiados ucranianos han llegado a distintos puntos de la provincia de Alicante

Alrededor de un millar de refugiados ucranianos han llegado hasta la fecha por su cuenta a la provincia de Alicante huyendo de la guerra. La mitad, en torno a 500, lo ha hecho a través de sus núcleos familiares para instalarse en Torrevieja y otros puntos de la Vega Baja, según los datos que maneja la Generalitat aunque "no hay ningún cálculo" de estimación concreta sobre la cifra total.

Así lo ha confirmado este jueves la directora territorial de Presidencia y delegada del Consell en Alicante, Antonia Moreno, quien en declaraciones a los medios ha señalado que no se sabe el número de personas que pueden venir "pero sí sabemos una certeza, que es que tenemos una comunidad de las tres más grandes de España". En la comarca de la Vega Baja hay cerca de 5.000 residentes ucranianos censados y "muchos que no están censados pero tienen residencia en Orihuela y Torrevieja", por lo que "no es casualidad que sea Alicante una de las tres ubicaciones seleccionadas para ser centro de acogida", del que aún no se ha establecido cuál será la ubicación ni las instalaciones.

Mientras tanto, Ciudad de la Luz sí funciona desde este lunes como punto de partida para el material humanitario que está siendo recogido para ayudar a los refugiados de la guerra de Ucrania.