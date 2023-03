Mazón pide a Puig coordinar la estrategia jurídica contra el recorte del Tajo-Segura

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), ha remitido este jueves una carta al president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, para solicitarle la coordinación entre ambas administraciones de la estrategia jurídica de defensa del trasvase Tajo-Segura ante el recorte aprobado por el Gobierno de España. Con este fin, el también presidente del PP de la Comunitat ha trasladado en la misiva su voluntad de poner a disposición de la Generalitat el departamento jurídico de la Diputación, así como todos los informes con los que cuenta, muchos de ellos elaborados en el seno de la Comisión Provincial del Agua, “para poder coordinar las acciones jurídicas ante tan crucial momento para la provincia de Alicante y, por tanto, para la Comunidad Valenciana”, al tiempo que pide conocer las acciones de la Abogacía del Ejecutivo autonómico.

“Hoy mismo he remitido una carta al president Puig para exponerle la importancia de ir juntos, como ya hacemos en la institución alicantina con Murcia, en la estrategia de defensa jurídica del trasvase”, ha anunciado Mazón durante su participación en la conferencia organizada por la Cámara Business Club en Elche. En este evento, el presidente de la corporación provincial ha abordado, entre otras cuestiones, la nueva planificación hidrológica del Tajo contra la que tanto la Generalitat como la Diputación de Alicante han anunciado la intención de interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por el aumento de los caudales ecológicos que han supuesto ya un recorte de las transferencias al Segura y la solicitud de medidas cautelares.

Por todo ello, el presidente de la Diputación de Alicante traslada al jefe del Consell en su carta el interés de la institución provincial de "conocer el informe de ejercicio de acciones de la Abogacía de la Generalitat, así como los fundamentos y periciales en que se vaya a fundamental la acción emprendida por el Consell y la petición de tutela cautelar"’.

En este sentido, Mazón alerta de que la solicitud de medidas cautelares por cualquiera de las partes puede condicionar el ejercicio de esta pretensión para el resto, por lo que resulta imprescindible alcanzar un suficiente nivel de armonización de las estrategias procesales. El dirigente alicantino ha manifestado que “sería imperdonable no sumar esfuerzos e ir juntos en la defensa del trasvase”, y ha advertido de que un error o “patinazo por parte de la Generalitat” en la reclamación de la cautelar, “nos puede afectar a todos”.

“Puedo entender que el señor Puig no quiera ponerse en la foto, pero es muy importante y conveniente que los servicios jurídicos de ambas administraciones se sienten y se coordinen”, ha añadido. Durante el acto organizado por la Cámara de Comercio en el marco de su programa “Conferencias circulares”, al que ha asistido un centenar de personas, el presidente de la Diputación de Alicante ha insistido, una vez más, en que “la solución al trasvase Tajo-Segura no está en el diálogo ni en la negociación política, sino en el rigor científico”. “Por muy amable que sea el diálogo y la negociación, en una materia como el agua la única solución está en el rigor, en los informes hidrológicos y técnicos que justificaran la toma de decisiones”, ha expuesto Mazón, quien se ha preguntado al respecto: "qué datos le han llevado a Ximo Puig a abstenerse en el Consejo del Agua y a no opinar ante un recorte no acreditado que ha supuesto el mayor hachazo al trasvase Tajo-Segura de su historia”.