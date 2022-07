Mazón: "No hay ni un solo dato sanitario que haya mejorado respecto a 2015"

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha criticado que "no hay ni un solo dato sanitario que haya mejorado" respecto al 2015, en respuesta a las declaraciones del president de la Generalitat, Ximo Puig, que este domingo aseguró que la situación de la Comunitat es hoy "mucho mejor" que en 2015, cuando el PP salió del Palau de la Generalitat.

Mazónseñala que "hay listas de espera en la renta valenciana de inserción, en dependencia, en sanidad, en vivienda y en tantas cosas que resulta imposible hablar de avance social". Ha resaltado que es "mejor" hablar de "colapso social" y ha detallado que en materia sanitaria se vive una situación de "colapso", porque "se han cerrado la inmensa mayoría de consultorios médicos y porque no hay más que ver el hospital de Torrevieja o darse una vuelta por el Hospital General de Alicante para ver cuál es la situación". "Hay 2.000 sanitarios menos hoy que en 2021", ha denunciado Mazón, que ha resaltado que este dato es "muy grave", porque la sanidad es "la primera obligación de un Gobierno que por otra parte ha sido condenado cuatro veces por desproteger a los sanitarios durante la pandemia". Asimismo, ha indicado que el plan de vacaciones "no se ha hecho a tiempo" y que "decir que la sanidad está mejor que en 2015 es algo que se le ha ocurrido -a Puig- porque no tendría nada mejor que decir", antes de concluir que "estamos abocados a un 15 de julio dramático".