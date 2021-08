Mazón exige "poner fin al ninguneo del Gobierno" con el Imserso y el trasvase

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, ha denunciado este lunes el "ninguneo" del Gobierno de Pedro Sánchez y del "tripartito" del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) a dos de los pilares fundamentales de la provincia. Por un lado, se ha referido al turismo con la paralización de los pliegos de los viajes del Imserso por el recurso de Hosbec y, por otro, al sector agroalimentario que "nuevamente se ve perjudicado por los nuevos recortes al trasvase Tajo-Segura".

Así lo ha afirmado en un comunicado tras conocer la última actuación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que ha paralizado el programa de turismo ante el recurso presentado por la patronal hotelera Hosbec contra el pliego de condiciones. Mazón, por contra, ha asegurado en de la Diputación que "pronto" tendrán la oportunidad, cuando se convoquen elecciones, de poner fin a "esta falta de influencia de la provincia de Alicante con el Gobierno y el de la Comunitat Valenciana".

"Chapuza del Imserso"

"Las chapuza del Imserso está obligando al sector hotelero a cortarse un dedo para no perder la mano, lo que da al traste con las pocas opciones que teníamos de intentar alguna remontada de la campaña turística para la temporada otoño-invierno", ha lamentado. Esta cancelación, ha advertido, confirma que los primeros jubilados no podrán comenzar a llegar en octubre, lo que supone un serio traspiés para el sector. "Los hoteleros rechazan el pliego de condiciones porque no ha tocado los precios y, sobre todo, porque ha dejado fuera a los hoteles de tres estrellas, el 70% de los establecimientos", ha añadido.

El líder del PPCV ha criticado que esta resolución consuma "un nuevo menosprecio a la provincia de Alicante y pone serias trabas a la puesta en marcha de un programa vital para los intereses de un sector estratégico". Igualmente, ha calificado de "atropello" el Real Decreto aprobado recientemente en el Consejo de Ministros por el que se modifican los parámetros de explotación y el aumento de los caudales ecológicos del Tajo. Para Mazón, la ministra Teresa Ribera está manteniendo su hoja de ruta, obviando los criterios técnicos y aplicando "criterios políticos", a la vez que ha tildado de barbaridad el caudal marcado por los técnicos.