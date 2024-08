Mazón anuncia más reforma fiscal: "Esta vez los protagonistas serán especiales"

Se ha dejado barba como gesto de rebeldía. Asume que su nuevo 'look' genera debate, también en su familia. Carlos Mazón disfruta de unos días más relajados en su tierra, en Alicante. Serán apenas dos semanas de descanso, aunque siempre muy pendiente del calor y de esos incendios que como cada verano amenazan la montaña de la Comunitat.

Mazón mantiene intacta su ilusión después de haber cubierto su primer año al frente del Consell. Anuncia más reformas fiscales y desvela quiénes serán los destinatarios de estos beneficios. "Hemos heredado datos como que la Comunidad Valenciana es la tierra con más abandono agrícola de toda Europa. Se trata de seguir bajando impuestos. Por ejemplo los impuestos de sucesiones, y el traspaso de tierras de padres a hijos en agricultores también es importante", ha explicado durante su visita a COPE Alicante.

"Ahora vamos a trabajar en la reforma fiscal, muy en la vía de nuestros ganaderos, agricultores y pescadores porque son el sector primario. Nos han demostrado que gracias ellos podemos comer. Lo hicieron por ejemplo en la pandemia. Y la reforma fiscal, en la que seguimos avanzando, tendrá esta vez protagonistas especiales", ha desvelado.

La educación de 0 a 3 años

Carlos Mazón cuenta las horas para el inicio del curso escolar. "Estoy con muchísima ilusión. Estamos a pocas semanas de que se ponga en marcha la educación gratuita de 0 a 3 años. Por fin tenemos la educación universal en nuestra Comunitat. A algunos se les llenaba la boca con la educación universal pero si no abarcabas desde los 0 años para mí no era universal", matiza el jefe del Consell.

Audio





"Va a llegar a 42.000 familias. Hemos doblado prácticamente el presupuesto de educación, de 80 millones a casi 150 millones de euros. Y esto supone un esfuerzo extraordinario porque cada euro que invertimos nos cuesta mucho más que a los demás porque somos los peor financiados", ha proseguido Carlos Mazón.

El valenciano

En estos tiempos en los que se le acusa de dar un golpe al valenciano, Mazón apunta al Botànic: "Quien arrinconó el valenciano fue quien lo impuso, y por tanto consiguió que mucha gente lo rechazara. Los datos desde 2015 al 2023, es decir, los ocho años del Botànic, se habla menos valenciano en nuestra Comunitat. La mejor manera de fomentar una lengua es quererla y promocionarla. Y la mejor manera de que muera es imponerla", apostilla.

El presidente de la Generalitat también ha querido destacar los incentivos que ha promovido su gobierno a aquellos que estudien el valenciano. "Van a tener certificados que les van a venir muy bien para su currículum, su capacidad y su competitividad, cosa que antes no había. Por lo tanto, el mayor sistema de incentivos, que no de imposición lo va a poner el Partido Popular. La de golpetazos en la cabeza que se estarán dando algunos", bromea.

Sanidad

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otra de las grandes obsesiones del equipo de Carlos Mazón es la Sanidad y las famosas listas de espera. "Las de prioridad 1, es decir, las que te tienes que operar en 30 días porque si no tu salud corre peligro, la hemos reducido en un 64%. Y la de prioridad 2 en un 29%. Y todo esto en 11 meses. Yo creo que el cambio avanza", se congratula.

Infrafinanciación

Otro de los temas que siguen doliendo en la Comunitat es la infrafinanciación por parte del Gobierno central, a la cola junto a la región de Murcia. "Cuando me vean que saco los dientes, que me pongo reivindicativo, que estoy cabreado es por la Sanidad de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Voy a agotar todos los recursos que la ley me dé y vamos a necesitar todo el apoyo social para luchar contra esta afrenta. Hay diferencias del 40% con otras comunidades", ha pedido Mazón. "

A nosotros nos cuesta un 40% más de esfuerzo una mamografía, una prótesis de cadera o un centro de salud. Por eso pedimos un fondo de nivelación. Es que no podemos quedarnos sin esperanzas de igualdad, porque eso es cargarse la Constitución".