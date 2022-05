Mazón anuncia un estudio para poner en marcha un tranvía entre Dénia y Gandia

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se ha comprometido este jueves en Teulada a impulsar y desarrollar un estudio de viabilidad para la ejecución del tranvía desde Dénia hasta Gandia, con el objetivo de incardinar el norte de la provincia de Alicante con el sur de la provincia de Valencia.

Mazón, que ha adelantado que propondrá al presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, su implicación en este proyecto, así como a la Generalitat, ha lamentado que el Gobierno de España "lleva demasiado tiempo anunciado que va a llevar a cabo una iniciativa que no hace". Durante la apertura del foro de debate 'Compartir la Marina Alta 2022', Mazón ha afirmado que la conexión Dénia-Gandia "es una oportunidad que debemos estudiar para ponerlo en marcha con la colaboración público-privada". "De este modo, conseguiremos que su ejecución sea más rápida y rentable", ha defendido el presidente, quien ha asegurado que la Diputación está dispuesta a sufragar este análisis con la finalidad de "ponerlo sobre la mesa de manera urgente y así ejecutar un tranvía intracomunitario que permita la conectividad entre localidades alicantinas y valencianas".

"El tranvía puede ser una competencia exclusiva de la Generalitat y no tenemos ya porque esperar a quien no cumple, que es el Gobierno de España", ha señalado el dirigente popular, que ha insistido en que los trabajos y proyectos "son más que viables y los podemos encargar desde la Diputación de Alicante, y si quiere colaborar también la Diputación de Valencia".

El presidente ha puntualizado que, una vez esté redactado dicho estudio, se le entregará a la Generalitat: "Asumo mi compromiso para que sea una realidad lo antes posible, porque creo que hay mecanismos de colaboración que pueden ser viables y porque hablamos de una zona rentable, con unas posibilidades y una vocación de frecuencia alta a lo largo de todo el año", ha dicho.

Críticas desde el PSOE

Por su parte, el diputado del PSPV-PSOE en Les Corts por Alicante y alcalde de Xàbia, José Chulvi, ha invitado a Mazón a "conocer cuáles son sus competencias" y ha lamentado que "se dedique a prometer un tren de la costa sobre el que no tiene ninguna capacidad de decisión". Así, ha afirmado que el Gobierno "ya tiene en marcha las actuaciones para el Tren de la Costa" y que el mismo "se encuentra en proceso de evaluación ambiental". El diputado socialista ha insistido en que "una vez más, queda demostrado que el PPCV está en clave electoralista y no en mejorar la vida de los valencianos, alicantinos y castellonenses". "Su último disparate es anunciar unas obras sobre las que no tienen competencia y mucho menos estando fuera de la provincia de Alicante", la lamentado Chulvi, quien ha concluido que el PP "vende humo y mentiras solo para intentar ganar un puñado de votos".