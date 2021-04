"Es más práctico leer la prensa que esperar a que nos informe la Conselleria"

El alcalde de Alicante ha lamentado hoy la poca información que recibe el Ayuntamiento por parte de la Conselleria de Sanidad, a la que ha vuelto a acusar de ser poco transparente en la gestión de la pandemia de coronavrus. Luis Barcala, en una entrevista en Mediodía COPE, ha pedido a la Generalitat un "calendario específico" para la vacunación y así "dejar de andar a ciegas".

“Hoy hemos recibido los datos de hace tres semanas y eso no nos sirve de nada. Es más práctico leer la prensa para ver la situación de la pandemia que esperar a que nos informe la Conselleria”, critica el alcalde. “Llevamos dos meses escuchando noticias que luego no se traducen en llamadas directas a las personas para que vayan a vacunarse. Las expectativas no se van cumpliendo por distintas razones”, añade Barcala. Además, el alcalde también apuesta por retrasar el cierre de la hostelería a las 20 horas "para evitar el problema que se genera en la ciudad con el botellón".

El primer edil alicantino también ha hecho repaso a otros temas de actualidad como la Santa Faz. Este año no habrá romería y desde el consistorio y el monasterio se pide a los ciudadanos que hagan el recorrido en los próximos días de forma escalonada.

“Este año no hay peregrina porque la situación de la pandemia exige que no nos podamos permitir una aglomeración así. Me parece prudente y aplaudo a los que hagan la romería de forma escalonada”, ha comentado Barcala.