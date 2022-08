Más de doscientos efectivos de Policía Local, bomberos y voluntarios de Protección Civil velarán por La Vuelta

Más de 200 efectivos entre Policía Local, Bomberos y voluntarios de Protección Civil participarán en el dispositivo de control de Tráfico y Transportes habilitados para el lunes y martes, 29 y 30 de agosto, con motivo de la llegada de la décima etapa de la Vuelta Ciclista a España a Alicante, en una contrarreloj individual Elche-Alicante que mantendrá cerrado al tráfico todo el recorrido entre las 11:30 y las 17:30 horas y que discurre por el frente litoral entre Urbanova y el Postiguet y entrará hasta la meta en la avenida de la Estación, frente a la Diputación, por la ronda del Castillo de Santa Bárbara y la céntrica avenida de Alfonso el Sabio.

El portavoz municipal y concejal de Transporte, Manuel Villar, ha ofrecido todos los datos de cortes de Tráfico y las modificaciones de las líneas de autobús afectadas, que se pueden consultar en la web municipal www.alicante.es, además de realizar una serie de recomendaciones para las personas que vivan o tengan que moverse por la ciudad esos dos días, principalmente: evitar los desplazamientos innecesarios, dejar el coche en casa siempre que sea posible y, en caso de utilizar el vehículo, desplazarse por las vías de circunvalación (Gran Vía y Vía Parque) y si se tiene que acceder al centro, utilizar la calle Reyes Católicos desde Óscar Esplá, al igual para salir se recomienda utilizar la avenida de Maisonnave. También se recomienda utilizar el TRAM para ir y volver de las playas. El Ayuntamiento ha pedido a la Generalitat que lo tengan en cuenta para ampliar las composiciones de los trenes.

Villar también ha advertido que se han retirado los contenedores de residuos del recorrido, por lo que los vecinos tendrán que acudir a los situados en las calles próximas, aunque se repondrán a medida que se retire el montaje de la Vuelta.

Las paradas de taxis de la plaza del Mar se trasladan al Postiguet y la de la avenida de Alfonso el Sabio a la calle San Vicente.

Si se va a salir de viaje, es conveniente salir con mayor antelación. Para ir al Aeropuerto es preferible usar la A-7, a la estación de RENFE, mejor por avenida de Aguilera y a la Estación de Autobuses se accederá por el puerto y avenida de México, y los pasajeros podrán hacerlo a pie por el paso de peatones regulado en la avenida de Loring.

Cortes de tráfico

Los primeros cortes intermitentes de calle se producirán el lunes 29 de agosto por la tarde en Alfonso el Sabio para instalar las vallas del último kilómetro y se cerrará la avenida de la Estación para el montaje de la Meta.

El martes 30 de agosto quedará cerrado todo el recorrido desde las 11.30 a las 17.30 horas, ya que primero circularán los ciclistas en modo entrenamiento para luego disputar la competición a partir de las 14.40 horas, con salida cada minuto de un corredor, salvo los 20 últimos que será cada 2 minutos.

En Urbanova no se permitirán las entradas y salidas por este motivo entre las 11.30 y las 17.30 horas. Tan solo se habilitarán salidas organizadas con la Policía Local para las urgencias que pudieran producirse en dirección a El Altet. En este periodo se dispondrá de una ambulancia, un retén de bomberos y se ha solicitado la extensión del horario del Centro de Salud hasta las 17.30 horas. En la avenida de Elche los ciclistas circularán por el carril en sentido a Alicante. El otro de salida quedará libre para poder acceder hasta la Euipo y Aguamarga.

Entrada la carrera en avenida de Loring, el paseo de los Mártires de la Libertad y la Puerta del Mar todo estará cerrado al tráfico. Solo se permitirá el paso de peatones de forma regulada por algunos pasos de cebra para acceder a la estación de autobuses, a la zona portuaria y hoteles y a la parada del TRAM (L5). El acceso de los autobuses de largo recorrido se realizará por la entrada al puerto desde la autovía y la Gran Vía, y los pasajeros podrán entrar a pie por el paso de peatones.

En Juan Bautista Lafora los ciclistas circularán por el sentido contrario en dirección al escalextric por donde subirán para enfilar la ronda del Castillo por Jaime II hacia la avenida de Alfonso el Sabio. El otro carril se utilizará para dar entrada y salida a los clientes y trabajadores de los hoteles, así como para el servicio de Turibús. Los vehículos que lleguen a este punto por la avenida de Villajoyosa (La Cantera) serán desviados hacia la avenida de Denia.

En la entrada a Alicante por la avenida de Denia, el primer desvío se establecerá antes del túnel de Jesuitas hacia la Gran Vía. Luego se articulará un segundo desvío en el cruce con la avenida Padre Esplá y otros más abajo para canalizar los vehículos de residentes y trabajadores hacia el centro por el carril de entrada de Jaime II hasta la cuesta de la fábrica de Tabacos. El retén de Bomberos tendrá salida hacia la calle San Vicente.

Alfonso el Sabio estará totalmente cortada durante todo el día, hasta el desmontaje de las vallas protectoras, al igual de la avenida de la Estación donde estará la meta. Es por ello que no se podrá cruzar por estas arterias, salvo los peatones en los lugares habilitados y por los pasos de las estaciones del TRAM.

También quedarán cortarán las calles situadas entre la avenida de la Estación y Maisonnave (General Lacy, Pintor Cabrera, O’Donnel, Poeta Vila y Blanco y, Serrano) así como las avenidas Federico Soto y General Marvá, donde se instalarán los equipos y la caravana publicitaria de La Vuelta.

En Canalejas, se instalará el Parque Vuelta, con casetas y atracciones relacionadas con este evento, con las consiguientes medidas de control de tráfico.

Al final de la etapa, sobre las 17:30 horas, se iniciará el desmontaje y la restauración de todos los servicios como puedan ser los contenedores de residuos que hayan tenido que ser retirados hasta que pueda volver a habilitarse el tránsito viario con normalidad.

Desvíos de autobuses

Los cortes con motivo de la Vuelta afectarán al autobús urbano en las líneas 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 22, 27, 39 y las lineas interurbanas 21, 23, 24 y C6. Al estar limitado el acceso al centro, se trasladarán la mayoría de las cabeceras a la plaza de España (Plaza de Toros) y a la plaza de Calvo Sotelo/Maisonnave (Corte Inglés).

LUNES 29 DE AGOSTO DE 2022

Las líneas 01, 03, 06 y 09 discurrirán, tanto a la ida como a la vuelta, por el trazado: Plaza de España, Alcalde Alfonso Rojas / Pintor Murillo, Poeta Carmelo Calvo, Benito Pérez Galdós, Avda. Salamanca y Oscar Esplá, hasta retomar su itinerario habitual.

Las líneas 05, 12 y 27 acortarán su recorrido y establecerán su cabecera en Plaza Calvo Sotelo.

La línea 39 acortará su recorrido y establecerá su cabecera en Plaza de España.

Las líneas 02 y 22 en el sentido de acceso al centro de la ciudad desde Playa de San Juan desde Plaza Puerta del Mar continuarán por Mártires de la Libertad, Doctor Gadea, Calvo Sotelo, donde la linea 02 realizará un cambio de sentido y continuará por Doctor Gadea y Pintor Lorenzo Casanova, a partir de donde retomará su itinerario habitual, y la linea 22 desde Calvo Sotelo continuará por Avda. Maisonnave a partir de donde retomará su itinerario habitual.

La Línea TURIBUS TAM cambiará su trazado de modo que NO circulará por Rambla de Méndez Núñez, Plaza de España, ni Alfonso el Sabio, por lo que desde Plaza del Mar circulará Mártires de la Libertad, Doctor Gadea y Avda. Maisonnave a partir de donde retomará su itinerario habitual.

La línea interurbana C6 (Alicante Aeropuerto) acortará su recorrido de modo que sitúe la cabecera en Alicante en Plaza Puerta del Mar y discurra tanto a la ida como a la vuelta por Mártires de la Libertad, Avenida de Loring y Avenida de Elche.

MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022

Las líneas 01, 03, 06, 09 y 22 discurrirán, tanto a la ida como a la vuelta, por el trazado: Plaza de España, Alcalde Alfonso Rojas / Pintor Murillo, Poeta Carmelo Calvo, Benito Pérez Galdós, Avda. Salamanca y Oscar Esplá, hasta retomar su itinerario habitual. La línea 22 en sentido de entrada al centro ciudad desde la Playa de San Juan accederá a ese eje por Avenida Villajoyosa, Avenida Denia, Canónigo Manuel Penalva, Celia Valls, Palacio Valdes, Doctor Gómez Ulla, San Carlos y Avda. Jijona, y en sentido hacia Playa de San Juan (salida del centro urbano) desde Plaza de España continuará por Plaza Santa Teresa, Adolfo Blanch, Alcalde Suárez Llanos, Padre Esplá, Avenida Denia, Avenida Albufereta, Plaza La Isleta y Avenida Condomina a partir de donde recuperará su itinerario habitual. Asimismo, la línea 06, al no poder cruzar por Arquitecto Miguel López para parar en la estación de autobuses, acortará su recorrido y realizará un cambio de sentido en Oscar Esplá con Catedrático Soler.

Las líneas 05 y 12 acortarán su recorrido y establecerán su cabecera en Plaza Calvo Sotelo.

Las líneas 08, 10, 13 y 39 acortarán su recorrido y establecerán su cabecera en Plaza de España.

La línea 02 en el sentido Florida – Sagrada Familia circulará por el eje Oscar Esplá, Avda. Salamanca, Benito Pérez Galdós, Poeta Carmelo Calvo, Pintor Murillo, Plaza de España, Plaza Santa Teresa, Adolfo Blanch, Alcalde Suárez Llanos, Padre Esplá hasta retomar su itinerario habitual. En el sentido Sagrada Familia – Florida circulará desde Doctor Sapena por C/ San Carlos, Avda. Jijona, Plaza de España para continuar por el mismo trazado por donde circularán Las lineas 01, 03, 06, 09 y 22: Plaza de España, Alcalde Alfonso Rojas, Poeta Carmelo Calvo, Benito Pérez Galdós, Avda. Salamanca y Oscar Esplá.

La línea 27, al estar la C/ Músico Ignacio Juan Barcelo y Carretera del Saladar cortadas al tráfico, acortará su recorrido y no podrá acceder a Urbanova, no obstante, podrá circular por la Avenida de Elche (en el sentido Centro Ciudad hacia Urbanova) hasta la altura del Poligono delimitado por Antoñita Moreno y Avenida de Elche, debiendo realizar la vuelta hacia centro ciudad por el trazado de C/ Antoñita Moreno, Tormos, N-340, A-79, A-31 y Avenida de México. Asimismo, en el centro ciudad acortará su recorrido estableciendo su cabecera en Plaza Calvo Sotelo.

La línea Lanzadera del Castillo acortará su recorrido de modo que establecerá su cabecera en el camino de acceso al Castillo sin invadir Vázquez de Mella, no accederá por tanto a Plaza Doctor Gómez Ulla.

La línea interurbana C6 (Alicante Aeropuerto) seguirá el siguiente itinerario: la salida del Aeropuerto se realizaría por la N-338 en dirección a la A-79, entrada a Alicante desde la A-79, continuaría por la A-31, Calle México, Pianista Gonzalo Soria, Periodista Rafael González Aguilar, Avda. Aguilera, Plaza la Estrella, Oscar Esplá, Avda. Elche, C/ Antoñita Moreno, C/ Tormos, N-340, N-338 y Aeropuerto del Altet.