Marina y Nicolás, por Juan Carlos Gumiel

En todos estos días que llevamos de reclusión he visto muchas, muchísimas cosas positivas dentro de este desastre viral que estamos viviendo. Conciertos solidarios en streaming de nuestros artistas más populares, notas de humor y memes de notable creatividad e ingenio, y muestras de solidaridad extrema y a flor de piel.

Un ejemplo de esto último son Marina y Nicolás, una joven parejita que vive en el barrio de Carolinas Altas, puerta con puerta con mis padres de 84 años, en un tercero sin ascensor. Lo confieso, he llorado, he llorado mucho de alegría al tener conocimiento de que, estos jóvenes, tocan a la puerta de mis padres cada vez que salen a realizar sus compras… por si les faltara algo. Me reconforta el alma saber que hay personas como Marina y Nicolás, que son conscientes de las dificultades del momento y han tendido sus manos, su tiempo y su ayuda con total naturalidad, mostrando una talla humana tan grande como sus jóvenes corazones. Personas como ellos, son el auténtico ejemplo de la buena condición humana, esa a la que nos tenemos que abrazar de continuo, y que está muy por encima del egoísmo, el cinismo y los vendehumos. Estoy en deuda permanente con ellos, como lo estoy con tantas personas que, en los momentos más difíciles de mi vida, me tendieron su mano y su ayuda desinteresadamente.

Esta es una de las mayores lecciones de vida que debemos aprender, fijarnos más en todas las Marina y todos los Nicolás de nuestro vecindario… y del mundo. Porque sinceramente, creo que cuando todos estamos esperando en estos momentos tan trágicos y difíciles alguna luz en nuestro gobierno, lo único que recibimos es palabrería, promesas, justificaciones y reproches… más de lo mismo.

Y mientras tanto... -¿Dónde está todo el material sanitario “homologado” que precisan y necesitan ya? -preguntan nuestros médicos. -¿Dónde está la ayuda vital y los cuidados geriátricos? -preguntan nuestros ancianos, agonizando. No, gobernantes. No me pidan que les dé un voto de confianza más, que yo hoy me quedo en casa, aplaudiendo como cada día a los verdaderos héroes, con el ejemplo incontestable, maravilloso, encomiable y digno de… Marina y Nicolás. ¡GRACIAS!

#YoMeQuedoEnCasa

Juan Carlos Gumiel.