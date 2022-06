Mares Circulares celebra el Día Mundial de los Océanos retirando 192 kg de residuos de la Cala Sangueta

Un total de 64 voluntarios, entre ellos los de Coca-Cola Alicante han retirado 192 kilos de residuos de la Cala Sangueta de Alicante durante la jornada organizada por Coca-Cola y el RCRA, dentro del proyecto Mares Circulares, con motivo del Día Mundial de los Océanos.

La actividad ha contado con la colaboración del RCRA, Chelonia, Hotel Maya, Hotel Calas, Hempel, La Sal, Ayuntamiento de Alicante, Bomberos y voluntarios de Coca-Cola y se ha sumado a las otras cinco limpiezas simultáneas de entornos acuáticos que se han realizado para conmemorar esta efeméride en espacios acuáticos de Madrid (Embalse del Atazar, El Barrueco), Barcelona (Playa Terramar, Sitges), Valencia (Playa de El Pinedo), Guipúzcoa (La Antilla), A Coruña (Praia de Ares) y Cádiz (Playa de Valdelagrana, El Puerto de Santa María) por más de 250 voluntarios de Coca-Cola. Ramon A. Alonso de Coca-Cola Europacific Partners Iberia Alicante, ha destacado la importancia de impulsar la economía circular y la colaboración entre diferentes instituciones “para conseguir que los entornos acuáticos sean preservados. Hemos de ser conscientes de que todos tenemos una responsabilidad que debemos asumir para dejar a las futuras generaciones un entorno mejor del que nos encontramos.

Agradecemos la colaboración de los voluntarios que han dado un ejemplo de lo que, juntos, somos capaces de conseguir”. Por su parte, Manuel Villar Concejal de Medioambiente del ayuntamiento de Alicante ha asegurado que El Día Mundial de los Océanos es una manera de visibilizar la concienciación que tenemos tener hacia el medio ambiente.

No se trata sólo de actuar este día sino todos el año. Y con actuaciones como ésta que se ha realizado se pone a las claras la necesidad de seguir trabajando en la conservación de nuestros mares. Agradecer como siempre a Mares Circulares su predisposición y su trabajo en esta labor de concienciación.

Por su parte, César Perez Muñiz de la Asociación Chelonia, “agradece la gran participación por parte del colegio Jesuitas y hace hincapié en la necesidad de concienciar a nuestros estudiantes y a los ciudadanos en general, ya que se trata de un problema global y la solución necesita de todos” Mares Circulares en Comunidad Valenciana Concretamente en la Comunidad Valencia, en las últimas tres ediciones han participado más de 2.000 voluntarios, que han recogido un total de 576.010,49 kg de residuos en 10 playas, 2 Reservas Marinas y 3 Áreas Protegidas. Asimismo, 10.540 personas han formado parte de las actividades de formación y sensibilización de la iniciativa, y se ha logrado implicar en el proyecto un total de 123 colaboradores, entre ONGs, organismos y entidades.

Apuesta por la investigación La quinta edición de Mares Circulares está marcada por la apuesta firme por la investigación y la innovación con el fin de hallar una solución al problema de los residuos marinos y para contribuir al desarrollo de la economía circular de los residuos plásticos que acaban en el océano. El proyecto ya había conseguido separar el plástico PET obtenido durante las limpiezas de entornos acuáticos para integrarlo en la primera botella con un 25% de plástico marino apta para su uso alimentario.

Ahora se ha logrado dar una segunda vida al plástico no PET, como restos de redes, bolsas o film muy degradado y mezclado que se encuentra en nuestros mares y océanos, y que hasta ahora no se podía reutilizar. El resultado son 15 bancos elaborados cada uno de ellos de forma artesanal, con plástico reciclado del cual entre un 30% y un 50% es de plástico no PET cuyo origen son las basuras marinas recogidas por más de 500 pescadores de 104 barcos en quince puertos de nuestras costas. Estos bancos se ubicarán en otros tantos puertos colaboradores con el proyecto. Intervenciones en playas y entornos acuáticos

El papel de la ciencia también es fundamental en las labores de limpieza. Desde el inicio del programa se han llevado a cabo 297 intervenciones en playas y entornos acuáticos, a las que se suman 54 más en reservas marinas y otras áreas protegidas, han permitido recoger más de 1.514 toneladas de residuos, de las que 14,4 son de plástico PET. Con ese material se ha logrado fabricar la primera botella con un 25% de plástico marino apta para su uso alimentario. Además de las actuaciones efectuadas se han recogido datos que se recopilan y monitorizan periódicamente y, posteriormente, se incorporan a una base de datos que sirve de fuente de conocimiento e información para científicos que investigan sobre la conservación de los espacios acuáticos. Las monitorizaciones de todos estos datos son una parte fundamental de Mares Circulares y se ajustan a lo establecido en el programa de seguimiento de basuras marinas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD).

Esa información proviene no solo de las ubicaciones donde se realizan limpiezas terrestres con voluntarios (playas y otros entornos acuáticos), sino también de las que se efectúan en fondos marinos con la colaboración con barcos pesqueros de distintos puertos y cofradías de España y Portugal. Esta labor ha conseguido retirar 5.200 kilos de residuos en lo que va de año gracias a la participación de 500 pescadores.

Mares Circulares Mares Circulares se enmarca en la estrategia global de Coca-Cola ‘World Without Waste’ (‘Un mundo sin residuos’) y, en Europa Occidental, en la estrategia de sostenibilidad ‘Avanzamos’, en concreto en su pilar de envases. Coca-Cola da así un paso más en sus esfuerzos por contribuir a la conservación del planeta y en su compromiso de recoger y reciclar el equivalente al 100% de los envases que comercializa. Mares Circulares es un proyecto en red impulsado por Coca-Cola en España y Portugal, para la limpieza de costas, entornos acuáticos y fondos marinos, la sensibilización y formación sobre el reciclaje y el fomento de la economía circular.

‘Mares Circulares’ cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Secretaría General de Pesca, y se desarrolla de la mano de las asociaciones Chelonia, Vertidos Cero y Fundación Ecomar. Entre 2018 y 2021, el proyecto, que ha integrado a más de 1.100 entidades colaboradoras y ha contado con la participación de 23.319 voluntarios, ha conseguido recoger 1.513 toneladas de residuos de entornos acuáticos y fondos marinos en España y Portugal.

Junto a esto, se ha formado y sensibilizado a 63.669 personas, y se ha premiado a cuatro start-ups y a doce estudios científicos que han propuesto soluciones de economía circular con las que abordar la problemática que supone la llegada de residuos a los mares y espacios acuáticos. Mares Circulares está en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En especial con el ODS 12 – producción y consumo responsables -, el ODS 14 – vida submarina- y el ODS 17 – generación de alianzas para el desarrollo sostenible.

