El mar de Alicante, en peligro: una nueva plataforma señala vertidos y falta de soluciones

Una nueva plataforma ciudadana, Mar Viva-Plataforma pel Mar d'Alacant, ha nacido en Alicante ante la "inmensa preocupación" por la "contaminación brutal" que sufre el litoral de la ciudad. Impulsada por, de momento, 22 entidades y asociaciones, la iniciativa busca poner fin a los constantes vertidos de aguas residuales e industriales sin tratar procedentes de la red de saneamiento. Sol Garcín, una de las portavoces de la plataforma, ha explicado que el objetivo es exigir a las administraciones que actúen para proteger el patrimonio natural y marino.

Un 'tesoro biológico' en peligro

Estos vertidos, según denuncia Garcín, están contaminando las playas y espacios marinos protegidos de gran valor, como el SEC de Cabo Huerta y el marino de la isla de Tabarca, que suman casi 20.000 hectáreas. La situación pone en grave riesgo la posidonia, calificada por la portavoz como un "tesoro biológico total", y está provocando una alarmante pérdida de biodiversidad. La plataforma considera que esta degradación es consecuencia de la falta de infraestructuras en una ciudad que ha crecido exponencialmente en los últimos 40 años.

En vez de tirarse la pelota unos a otros, lo que tienen que hacer es sentarse y ponerse" Sol Garcín Portavoz Mar Viva-Plataforma pel Mar d'Alacant

Proyecto 'Vertido 0': la solución paralizada

La principal reivindicación de 'Mar Viva' es la ejecución del proyecto 'Vertido 0', una solución técnica que ya fue diseñada en 2023 pero que no ha avanzado por "falta de voluntad política". Garcín ha señalado la responsabilidad de las tres administraciones implicadas: Gobierno central, Generalitat Valenciana y, principalmente, el Ayuntamiento de Alicante. "En vez de tirarse la pelota unos a otros, lo que tienen que hacer es sentarse y ponerse", ha sentenciado la portavoz, quien también ha lamentado que se perdieran los fondos europeos que podrían haber financiado la obra.

El proyecto, además, se enfrenta a un obstáculo clave: la balsa principal está proyectada en una partida donde actualmente se ubican la protectora de animales y los viveros municipales. Según Garcín, "si el ayuntamiento no procede a trasladar esas instalaciones, el proyecto no se puede ejecutar", una gestión sobre la que, asegura, "no hay ningún movimiento" por parte del consistorio.

Turismo masivo y cruceros, una sobrecarga

La situación se agrava con la presión demográfica. La red de saneamiento cuenta con 27 puntos de alivio desde la playa del Coco hasta Urbanova que vierten al mar cada vez que llueve o hay una avería. Para la plataforma, la red es insuficiente para la "sobrepoblación" actual, impulsada por la turistificación y la llegada de cruceros durante todo el año. "Si no dotas la ciudad de una red de saneamiento adecuada a ese volumen de población y al siglo XXI, pues todo eso acaba en el mar", ha advertido Garcín.

Los cruceros que no quiera Valencia, que se vengan para acá" Sol Garcín Portavoz Mar Viva-Plataforma pel Mar d'Alacant

La gestión de los residuos de los grandes cruceros es, para la portavoz, un "agujero negro" sobre el que no existe información. En este sentido, ha criticado la postura del alcalde de Alicante de acoger a los buques que otras ciudades como Valencia o Barcelona están empezando a limitar. Garcín ha recordado las palabras del primer edil: "que los cruceros que no quiera Valencia, que se vengan para acá", y ha cuestionado que la ciudad tenga capacidad para gestionar el desembarco de hasta 10.000 personas por barco.

La plataforma 'Mar Viva' cuenta con el apoyo de los grupos de la oposición PSOE, Esquerra Unida Podem y Compromís, mientras que el PP no se ha sumado a la iniciativa. La organización defiende que la protección del litoral no es solo una cuestión de patrimonio natural, sino también de defensa de un motor económico clave para la ciudad. "Los primeros que tenemos que defenderlo somos los alicantinos y alicantinas", ha concluido Garcín.