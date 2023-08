Maquinistas de TRAM Alicante piden medidas urgentes ante el aumento de demanda del tranvía

El colectivo de maquinistas de FGV del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha solicitado este miércoles al nuevo Consell que solucione la situación de "caos y saturación" por la que pasa el TRAM Alicante desde la instauración de las medidas de rebaja de precios y gratuidad del servicio a menores de 30 impulsadas hace ya un año.



En un comunicado, han señalado que la Dirección de FGV no aumentó entonces la oferta de trenes, ni la capacidad de los mismos frente al crecimiento exponencial de la demanda de viajeros que supusieron estas medidas.



"Tampoco se implantaron medidas de control para controlar una afluencia masiva de usuarios intentando acceder a trenes y estaciones", ha señalado el colectivo, que asegura que los trenes son "incapaces de asumir la afluencia de viajeros" y los apeaderos están "repletos de personas que esperan un próximo tren al que no saben si podrán subir".



El secretario autonómico de los Ferrocarriles de SEMAF, José Javier Bleda, ha reclamado por ello una planificación y una actuación urgente para revertir la situación y garantizar la calidad del servicio: "Se debe actuar cuanto antes en el crecimiento de la red, y en aumentar los vehículos disponibles y el número de frecuencias para asumir la demanda actual de viajeros", ha afirmado.



Para Bleda, "si bien es un acierto la promoción del transporte público ferroviario, es necesario implementar medidas que permitan atender el servicio bajo unos estándares de calidad, seguridad y confortabilidad adecuados, que en este momento no se están dando, y no es aceptable que con el paso del tiempo se continúe sin tomar medidas para corregir esta situación".



Así, han reclamado que, cuanto antes, se implemente una mejora de los actuales tiempos de marcha, la supresión de pasos y cruces tranviarios, la compra de unidades para poder aumentar las frecuencias, trenes más grandes que permitan una mayor capacidad, un aumento de personal y la mejora de frecuencias.