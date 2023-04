Manolo Jiménez queda fuera de la lista electoral del PP en el Ayuntamiento de Alicante

Manolo Jiménez no irá en la lista de Luis Barcala de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El todavía concejal de Partidas Rurales, Fiestas y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alicante ha comunicado este miércoles al alcalde y candidato a la reelección su decisión de no concurrir en la candidatura del PP que encabeza el primer edil "para no perjudicar" a su familia ni al partido por su gestión en cuatro contratos menores de la partida rural de La Alcoraya, tal y como explica en un comunicado el propio Partido Popular. El edil dará explicaciones públicas en el próximo pleno del consistorio.

Jiménez se ha desvinculado así de la lista municipal después de que en los últimos días se haya conocido la tramitación de cuatro contratos relacionados con diferentes actuaciones realizadas en la partida rural de La Alcoraya, en Alicante, dos de los cuales se habrían concertado a través de dos procedimientos negociados y adjudicados a firmas representadas por personas relacionadas con el edil. Se trata de cuatro contrataciones menores -por importe inferior a los 60.000 euros cada uno de ellos- formalizadas en 2022 por un importe de unos 135.000 euros y en los que se incluye la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en la plaza, la reforma del escenario situado en ese mismo espacio y la instalación de una nueva pérgola, además de la redacción del proyecto de esta última.

Jiménez ha anunciado que comparecerá ante el pleno del Ayuntamiento del próximo 27 de abril con el fin de explicar a todos los alicantinos "la completa legalidad" de la gestión de los contratos menores en sus áreas y, al término de la sesión, entregará su acta de concejal. "Con la conciencia totalmente tranquila sobre la legalidad de mis actuaciones, doy un paso al lado tras cuarenta años dedicado al asociacionismo ciudadano para no perjudicar a mi familia; a mi partido, al que me siento estrechamente vinculado; ni a mi alcalde Luis Barcala", ha indicado.

El concejal ha asegurado que su familia, "lo más importante" de su vida, "está viviendo con angustia esta situación injusta" y no puede "seguir haciéndoles pasar por esto". El edil ha subrayado que la tranquilidad y el bienestar de sus seres queridos "están por encima de cualquier otra consideración u objetivo" y que "la persecución orquestada" de la que se siente víctima le llevan a apartarse de la vida pública "para evitar el sufrimiento y el malestar de las personas que más" quiere. "También solicito comparecer ante el pleno del Ayuntamiento del día 27 para explicar a los grupos políticos y a todos los alicantinos que todos los procedimientos ejecutados en mi área se han llevado a cabo con completa legalidad", ha añadido.