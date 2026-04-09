De madre a hijas: así operaba el clan femenino que vendía droga sin parar en un barrio de Villena

La Guardia Civil desarticula un clan familiar de mujeres dedicado al tráfico de drogas en un barrio de Villena

La Guardia Civil, en el marco de la operación Duamar II, ha desarticulado un grupo criminal dedicado al tráfico de drogas al menudeo en un conocido barrio de Villena. La organización se dedicaba a la distribución de diversas sustancias estupefacientes, como cocaína, heroína, hachís, marihuana y metanfetamina.

Una investigación impulsada por los vecinos

La operación, dirigida por el Área de Investigación del Puesto Principal de Villena, ha sido fruto de la intensa labor operativa de los agentes y de las continuas vigilancias realizadas. Además, los testimonios de los vecinos han resultado clave, ya que alertaban de un creciente clima de inseguridad provocado por el constante trasiego de consumidores habituales en la zona.

Las pesquisas de los agentes permitieron confirmar el modus operandi del grupo. Este se caracterizaba por la afluencia continua de personas ajenas a la vivienda investigada, que accedían al interior durante breves intervalos para adquirir las sustancias y abandonaban el lugar de inmediato.

Un clan familiar jerarquizado y reincidente

La red estaba organizada como un clan familiar jerarquizado, conocido en la localidad y compuesto exclusivamente por mujeres con antecedentes por hechos similares. La líder, una mujer de 49 años, dirigía las operaciones y realizaba las ventas directas con la colaboración de su hermana, de 46 años, quien custodiaba la droga. Por su parte, las hijas gemelas de la cabecilla, de 19 años, desempeñaban funciones de apoyo y vigilancia.

Este mismo grupo criminal ya fue desarticulado en el año 2022 en el marco de la operación Duamar. La Guardia Civil ha destacado que esta nueva operación supone un importante avance en la lucha contra el tráfico de drogas a nivel comarcal y una mejora significativa de la seguridad ciudadana en Villena.

Blanqueo de capitales y detenciones

Para el blanqueo de los beneficios obtenidos, el grupo empleaba métodos de ingeniería financiera avanzada. Utilizaban una plataforma que permitía realizar pagos mediante terminales telefónicos, así como la adquisición de criptomonedas.

La operación culminó los días 25 y 26 de marzo con la detención de las cuatro integrantes del grupo. A las detenidas se les imputan los delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales. Como resultado, la líder y su hermana han ingresado en prisión por orden del Tribunal de Instancia de Villena.

En el registro de la vivienda, los agentes han intervenido 18 gramos de cocaína, 134 gramos de hachís, más de mil euros en efectivo y cinco dispositivos de telefonía móvil de última generación. También se han incautado balanzas de precisión y diversos útiles para el corte y manipulación de la droga.