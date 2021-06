El Low Festival 2022 confirma sus primeros artistas con Izal a la cabeza

El Low Festival de 2022 ha confirmado este jueves los treinta primeros artistas que formarán parte de su cartel, que estará encabezado por Izal, Primal Scream o Metronomy. La próxima edición del certamen benidormense tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio de 2022, después de dos años sin celebrarse por la pandemia, y recogerá "lo mejor y más relevante que ha pasado estos años en la escena del pop y rock independiente", según fuentes de la organización.

La primera banda confirmada ha sido Izal, muy ligada al festival desde sus comienzos, que acaba de presentar el primer single de su próximo disco. En el plano internacional figuran Primal Scream, Metronomy, White Lies y Temples. En la parte nacional también han sido confirmados artistas como Amaia, Sen Senra y otros que ya han estado anteriormente en el festival: Leon Benavente, Sidonie, Carlos Sadness o Carolina Durante. También estarán grupos nacionales ya veteranos en el evento: Ojete Calor, Belako, Triángulo de Amor Bizarro, El Columpio Asesino, Anni B Sweet, Novedades Carminha, Biznaga y Marcelo Criminal. Otros habituales del certamen no faltarán a la cita. Es el caso de La Habitación Roja, Elyella, La La love You, Rufus T. Firefly, Toundra, Mueveloreina, Joe Crepúsculo, Colectivo Da Silva, Flash Show y Buffetlibre.

Nombres por desvelar

La organización, no obstante, ha avanzado que todavía falta "un buen puñado de nombres nacionales e internacionales por desvelar" a poco más de un año de la celebración. Quienes hubieran adquirido un abono para 2020 o 2021 podrán utilizarlo para el año que viene sin hacer ninguna gestión. Si desean recibir el importe de los mismos, hoy se ha abierto el plazo de devoluciones, que estará activo durante 15 días. Igualmente, desde hoy está abierta la venta de abonos para la edición de 2022 desde 70 euros. La organización comunicó hace días que este año tampoco se celebraría el Low Festival, si bien tendrá lugar otro espectáculo denominado 'Low in the city' los días 30 y 31 de julio con tres conciertos de música indie-pop cada día en el auditorio Julio Iglesias.