Los restaurantes de Alicante se vuelcan con los colectivos desfavorecidos en la pandemia 

La grave situación que vive el país desde el estallido de la crisis provocada por el Covid-19 está golpeando a toda la sociedad, pero, de manera más dura, a las familias con menos recursos. Ciudadanos que de la noche a la mañana se han visto privados de su única fuente de ingresos y de los productos más básicos para su alimentación.

Conscientes de esta nueva realidad, la Dirección Provincial de Cruz Roja Española dirigió una solicitud de ayuda a ARA, la Asociación de Restaurantes de Alicante, cuyos asociados no dudaron en ofrecerse para lo que mejor saben hacer: cocinar. “En nuestra asociación hay unas ganas tremendas de ayudar, de poner nuestro granito de arena para salir adelante. Nosotros no sabemos poner una vía, colocar un respirador y tampoco sabemos qué tratamiento médico es el mejor. Lo que sí sabemos es cocinar, y muy bien por cierto. Esta crisis, por desgracia, no sólo afecta a los que están en los hospitales. Nos hemos dado cuenta que ha afectado a muchas familias que se han quedado sin ningún tipo de ingreso, y con verdaderos problemas para poder tener una comida al día”, afirma César Anca, presidente de ARA.

Durante las dos últimas semanas, la Junta Directiva de ARA ha trabajado sin descanso junto a Cruz Roja para diseñar un plan que alimente diariamente a más de 300 personas de Alicante, San Juan, Crevillente, Aspe, Elda, Petrer e Ibi. Se han establecido protocolos que contemplan todas las medidas sanitarias y de prevención que impone el Ministerio de Sanidad desde el estallido de la pandemia, tanto para la elaboración de alimentos, como para la distribución por parte de voluntarios de Cruz Roja. Se han organizado tres equipos de trabajo, dirigidos por César Anca (La Barra de César Anca), Gustavo Pérez y Fernando Espuch (Grupo Murri) y Diego López (Pintxo Kalea). Y se ha habilitado el obrador, que Murri Catering ha puesto a disposición de ARA para esta iniciativa, con todos los elementos necesarios para que sea la cocina central del proyecto durante el tiempo que sea necesario.

“Es momento de estar unidos, sumar esfuerzos y ayudar en todo lo que podamos. Con una respuesta común somos más fuertes y por eso el obrador y el equipo de Grupo Murri estarán al servicio de Cruz Roja y ARA para afrontar juntos estos momentos tan difíciles”, asegura Gustavo Pérez, Director de Unidad de Negocio del Grupo Murri.

Los equipos de cocina están formados por Enrico Cecchinato (Pecati di Gola), Carlos García (Mauro Gastrobar), Jose Pallarés (Petimetre), Mario Puyales (Grupo Murri), Denis Domingo (La Barra de César Anca), Óscar Cerdá (Restaurante Jorge), Carlos Tomás (Terramaris), María Luisa Rivera (La Sastrería) y Gabriela Córdoba (Plaza Canalla), a los que se sumarán más cocineros los próximos días.

Pero nada de esto sería posible sin la inestimable colaboración de Mercalicante, proveedor alicantino de alimentos de referencia para el sector hostelero, que aporta toda la materia prima necesaria para elaborar los menús, en los que no faltarán carnes, pescados, verduras, hortalizas y frutas de temporada, que el clúster alimentario donará mientras dure el proyecto.

La cocina solidaria de ARA encendió los fogones el viernes 17 de abril con el propósito de no dejar de cocinar para los más necesitados mientras el confinamiento continúe, y con la colaboración de un grupo de profesionales que, pese a la incertidumbre sobre el futuro de sus restaurantes, no han dudado en cocinar la mejor versión de sí mismos.