Los Presupuestos a Pleno el Lunes 11 de Marzo

De esta forma, Barcala sacaría adelante las cuentas al contar con 9 votos a favor: los ocho del PP más el no adscrito Fernando Sepulcre frente a los 7 noes que, previsiblemente, suman el PSPV-PSOE (6) y la no adscrita Nerea Belmonte. Además, habrá trece abstenciones: 5 de Cs y de Guanyar, y 3 de Compromís.

En un comunicado, el equipo de gobierno, del PP, ha informado de que el alcalde ha convocado el pleno extraordinario de presupuestos para el día 11 a las 10 horas.

El concejal de Hacienda, el popular Carlos Castillo, ya advirtió ayer de que tumbar las cuentas de 2019 supondría perder 40 millones de euros en inversiones.

La decisión del alcalde se produce después de que el grupo municipal de Compromís anunciara que se abstendrá en la votación del presupuesto.

El portavoz, Natxo Bellido, ha explicado en una comparecencia pública que su posición quedó acordada en la reunión de su ejecutiva, reunida el martes, tras concluir que lo conveniente era asumir un "ejercicio de responsabilidad para no bloquear el funcionamiento municipal".

El cambio de criterio de Compromís respecto al voto de la comisión se produce con la convicción de que "no será el PP quien tenga que gestionar esos presupuestos" a partir de las elecciones municipales del próximo 26 de mayo.

"No es la posición más fácil, pero en el mandato de los líos en el que el transfuguismo político ha tenido ya demasiado protagonismo no podemos dejar que otra vez las decisiones de la ciudad queden en manos de una tránsfuga, como ya pasó con la investidura del actual alcalde", ha explicado, en referencia al voto de la concejal no adscrita, Belmonte, que permitió la investidura de Luis Barcala (PP) como primer edil, tras la dimisión del socialista Gabriel Echávarri.

En esta línea, el líder de Compromís ha defendido que "estos no son los presupuestos del PP" porque de algún modo "recogen los frutos de la gestión anterior" del ya extinto tripartito, en la medida en que se consiguió reducir el nivel de deuda arrastrado de los mandatos del pasado.

Gracias a eso, ha señalado, fue posible la cancelación del plan de ajuste al que se encontraba sometido el Ayuntamiento.

Además, ha insistido en que en el presupuesto también se contemplan inversiones claves para la ciudad como las asociadas al programa de reurbanización de la Edusi de Las Cigarreras, "en la que el tripartito y especialmente Compromís también dejó su impronta".

En cualquier caso, no ha escatimado en críticas contra el PP por su "incapacidad de negociar" y su rechazo a incorporar "las propuestas de Compromís que creemos positivas para la ciudad".

Y aunque ha recalcado que no se trata de "salvar a alcaldes grises", ha sostenido que "lo que no podemos es dejar que la próxima corporación tome posesión sin tener un presupuesto aprobado" y condenarla a tener que promover modificaciones presupuestarias o a tramitar un nuevo presupuesto a partir del mes de julio.

"Con esta posición somos responsables con las necesidades de la ciudad y del ayuntamiento en cuestiones que hemos defendido como la demanda de más personal", ha dicho.

También ha apuntado que en su postura no va a influir las medidas que se puedan incorporar en la declaración institucional que el PP quiere elevar al pleno para reforzar su voluntad política de ejecutar otro largo listado de proyectos no reflejados de inicio en el documento del presupuesto ordinario.