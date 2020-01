El dueño y el gerente del club de alterne Mesalina han sostenido durante su declaración que desconocen si en un reservado del establecimiento se planeó el asesinato del alcalde de Polop de la Marina Alejandro Ponsoda, del PP, en octubre de 2007.

En la segunda sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial contra siete personas (entre ellos estos responsables del Mesalina), el propietario, Pedro Hermosilla, ha asegurado no saber "nada" del crimen y que desconoce si en una de las salas se habló de ese asunto". De esta forma, ha rechazado la tesis de la fiscalía, que afirma que hubo una reunión para fraguar el crimen entre los directivos del club con el empresario Salvador Ros y el entonces concejal de Urbanismo de Polop, el popular Juan Cano. "Tenía un negocio que me daba dinero y cinco hijos", ha señalado Hermosilla para argumentar que no estaba interesado en estas supuestas tramas y que no sabe nada. También ha dicho que nunca había visto en el prostíbulo de su propiedad al entonces concejal de Urbanismo y posterior alcalde de Polop, Juan Cano, el principal acusado, y ha admitido que sí le conocía del año 2001 porque, en ese momento, Cano era director de una oficina de la extinta caja de ahorros CAM y habló con él para solicitar un crédito hipotecario. En todo caso, ha añadido ante los miembros del jurado popular que desde entonces no volvió a verlo.

Por su parte, el gerente del Mesalina, Ariel Alberto Gatto, también ha negado que tuviera conocimiento de alguna reunión en torno al supuesto asesinato de Ponsoda, y ha añadido que "si lo hubiera sabido lo habría denunciado" ante las fuerzas de seguridad.

Ponsoda fue asesinado por tres tiros a las puertas de su casa en la noche del 19 de octubre de 2017.