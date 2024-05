Locura con el Spring Festival de Alicante: 50.000 personas y 13 millones de euros

La música está a punto de sonar ya en la ciudad de Alicante. Este viernes y sábado arranca el festival de la primavera que llenará la ciudad durante dos días de bandas de primer nivel como Mando Diao, Vetusta Morla, Viva Suecia, Dorian, Arde Bogotá, Iván Ferreiro o Dani Fernández entre otros. Un cartel que ha logrado colgar el sold out de abonos y entradas de sábado desde hace más de dos semanas gracias a un line-up con gran variedad de sonidos, más de 20 horas de música en directo que ha generado una expectación sin precedentes para disfrutar de una experiencia única. La organización destaca las cifras récord de esta edición, con 50.000 asistentes entre los dos días, que muestra la evolución del festival alicantino. Con estas cifras récord de asistencia, se prevé alcanzar más de 13 millones de euros en impacto económico directo en la ciudad y más de tres millones de euros de impacto en medios con un público que proviene de Madrid, como segunda comunidad tras Alicante con mayor cifra de asistentes, Murcia, Valencia y Andalucía. Siguiendo esta estela, según la plataforma de reservas hoteleras Booking, el 99% de las plazas hoteleras de la ciudad y localidades de alrededores ya no están disponibles. Además, la organización sigue apostando por la sostenibilidad, con la reutilización de materiales de producción como el césped de las zonas del escenario y restauración, cañizo, barras y mobiliario así como la reutilización de los vasos del festival para convertir el recinto en un espacio libre de plástico. Pero también con una de las novedades estrella de este año: la firma de un acuerdo con JohnPrivy, empresa líder mundial en sanitarios sostenibles gracias a su innovador concepto de saneamiento al vacío eliminando el uso de los baños químicos en el festival. El festival también muestra su compromiso con la responsabilidad social destinando íntegramente el importe de las invitaciones a dos asociaciones sin ánimo de lucro locales como son Asociación Charlie Contra el Cáncer Infantil y la Fundación Uner ( (plataforma de apoyo e investigación por y para las personas con daño cerebral y sus familias). Tres escenarios

Iván Ferreiro, Vetusta Morla, Viva Suecia o Arde Bogotá serán solo algunas de las bandas que pasarán por el Escenario Vibra Mahou, la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que impulsa encuentros en torno a los mejores directos. Un escenario que, por tercer año consecutivo, volverá a ser el gran protagonista del recinto ya no solo por acoger a las grandes bandas del festival si no también por su gran calidad de sonido y producción. Por su parte en el Escenario ElPozo KingUPP vuelve a alinearse con la música en vivo y busca conectar con los asistentes con experiencias únicas y emocionantes con artistas como Samuraï, Amatria, Varry Brava, Cariño o Siloé entre otros. Los amantes del baile y de los mejores djs tienen su cita imprescindible en el Escenario Stereo, por donde pasarán nombres de renombre como Nando Costa, Second Djs, Neoverbeneo,Miss Deep’in o Bita entre otros, que llegarán con el único propósito de no dejar que el ritmo pare y no decaigan las ganas de bailar. Por tercer año consecutivo, Spring Festival se celebrará en el Multiespacio Rabasa, conectado de manera eficiente con toda la provincia de Alicante a través de la A-7 y con dos paradas de TRAM muy cercanas (Santa Isabel y Ciudad Jardín) así como varias líneas de autobús urbano con paradas cercanas. Además, la organización vuelve a anunciar de nuevo, en línea con su compromiso ambiental, que todos los abonos llevan incluido un servicio gratuito de lanzadera de vuelta desde el recinto hasta el centro de Alicante -Calderón de la Barca y la céntrica Plaza de los Luceros- y San Juan (con parada en Miriam Blasco y en Alicante Golf), promoviendo así el uso compartido de transporte y reduciendo la huella de carbono del evento. El amplio espacio además dispone de Quality Food Market, dos amplias zonas de restauración de productos de proveedores locales y de kilómetro cero y con vajilla compostable sin plásticos para minimizar el impacto del festival en el entorno, con opciones de street food aptas para los más foodies con gran variedad gastronómica como burgers, sabores mexicanos y asiáticos, pasteles de carne o crepes entre otros, además de la mejor selección de los Vinos de Alicante DOP y el maridaje del inconfundible sabor de Mahou, la gama de cervezas española más premiada del mundo. Matinales en La Concha de la Explanada Tanto este sábado como este domingo por la mañana, en el marco de Spring City -la programación cultural gratuita de Spring Festival durante todo el mes de mayo-, llegará hasta el centro de la ciudad con dos días de conciertos matinales en La Concha de la Explanada con artistas como Villanueva, Shangay Baby y Anabel Lee el sábado, y Viscopaf, Menta y El Buen Hijo el domingo. Una programación que se ha complementado con presentaciones de libros, proyección de documentales, catas gastronómicas y rutas gastronómicas y de shopping de la mano de Mahou que han convertido la ciudad en el epicentro cultural durante todo el mes. Últimas entradas de día disponibles

Las últimas entradas para disfrutar el viernes 31 de mayo de artistas como Vetusta Morla, Mando Diao o Iván Ferreiro entre otros, pueden encontrarse solo hasta agotar cupo en springalicante.es y en entradas.com.