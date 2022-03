La lluvia seguirá en Alicante: "Será una semana de gotas frías e inestabilidad atmosférica"

Las precipitaciones seguirán durante toda la semana en la provincia de Alicante, que espera unos días marcados de nuevo por la "inestabilidad y las gotas frías". Así lo avanza el catedrático Jorge Olcina desde el Observatorio Climatológico de la UA. No obstante, no se esperan capítulos de lluvias torrenciales: "No hay riesgo de inundaciones, son lluvias que se producen de manera regular y contínua", señala el también presidente de los geógrafos españoles.









Será una semana con dos borrascas sobre el territorio alicantino y el Mediterráneo en general: la que en estos momentos ya se deja notar con lluvias constantes y la que se espera a partir del miércoles. "Seguimos bajo condiciones de inestabilidad. Las temperaturas son algo frescas para esta época del año", señala Olcina. No obstante, también recuerda la importancia de las precipitaciones en el marco de la sequía que arrastra esta zona desde comienzos de año.

Una de las zonas más lluviosas de España

Algunos puntos del territorio alicantino llevan ya acumulados 600 litros por metro cuadrado en marzo. "Lo que nos sitúa como una de las zonas de España más lluviosas en este mes", añade el meteorólogo.

El martes, alerta por fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para mañana martes alerta amarilla por precipitaciones acumuladas de 70 litros por metro cuadrado en 12 horas en el interior de la provincia de Castellón y en el interior norte de la provincia de Valencia, zonas donde localmente se podrán acumular 140 litros en 24 horas y más de 200 litros en 48 horas. También habrá precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en el litoral de la provincia de Castellón y en el litoral norte de la provincia de Valencia, donde localmente se podrán acumular 200 litros en 48 horas.

En el sur de la provincia de Valencia también se registrarán precipitaciones de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, y localmente se podrán acumular entre 160 y 180 litros en 48 horas. La alerta amarilla por fenómenos costeros afectará a Castellón, Valencia y el litoral norte de Alicante, con viento del este y nordeste de fuerza 7 y olas de 3 a 4 metros, mientras que en el litoral sur de Alicante las olas serán de 3 metros del este.