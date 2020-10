Lebbel, una App para hacer la compra online en el Mercado Central de Alicante

Imagina que no estuviéramos en medio de una pandemia mundial y pudiéramos viajar con normalidad, ¿Comprarías un billete de avión físicamente? Suena de otro siglo. De hecho, no es una opción hoy en día para la mayoría de viajeros.

¿Por qué no hacer lo mismo con los productos frescos? Es más, ¿Por qué no comprar online los productos de tus puestos de confianza del Mercado de Alicante? Eso pensaron los fundadores de Lebbel, la empresa de compra online y reparto a domicilio de los productos del Mercado Central de Alicante.

Antes del confinamiento era difícil imaginar la compra online de productos frescos por las inconveniencias típicas, como que se rompiera la cadena de frío, o simplemente por el hecho de que no nos lo habíamos ni planteado. Pero nos vimos en la necesidad de seguir comprando productos frescos y no poder salir de casa o no querer exponernos al virus, y Lebbel pensó la solución: Un servicio completo en el que los clientes hacen la compra desde el móvil, los comercios lo preparan escogiendo como si fuera el propio cliente y Lebbel que se encarga de hacer el reparto utilizando fundas isotérmicas y furgonetas refrigeradas, es decir, manteniendo la cadena de frío mejor que si fuéramos a comprar personalmente.

“Los motivos por los que comprar online productos del mercado, van más allá del COVID-19”, así lo confirma Guillermo Sánchez CEO y Co-Fundador. “En Lebbel estamos experimentando un importante crecimiento mensual. Al final, la gente que compraba con regularidad en el Mercado Central de Alicante o simplemente producto fresco y de cercanía, ahora compra online por comodidad. Se puede comprar desde la web y desde la app, y en tan sólo 15 minutos has hecho la compra. Esto deja lugar a tener tiempo libre para invertirlo en otras cosas más importantes, en cocinar sano, hacer deporte, pasar tiempo en familia o simplemente descansar.”

En Lebbel se puede comprar carne, pescado, verdura, fruta, frutos secos, repostería, pan, vino, productos gourmet y mucho más, a golpe de clic. Es tan sencillo como recorrer los comercios, ir añadiendo al carrito los productos deseados, elegir la franja horaria de reparto que más nos convenga y finalizar el pedido. En 24h lo tendremos en casa bien fresquito.

Otra de las ventajas de comprar online es que los precios se mantienen, es decir, se paga exactamente lo mismo que si compraras en el propio Mercado. Simplemente se paga el envío, que es gratuito con la primera compra. Además, las zonas de reparto van más allá de Alicante: Campello, San Juan, San Vicente del Raspeig, Bacarot, Arenales, El Altet, Parque Empresarial y Torrellano.

Es una forma de comer producto fresco y de cercanía sin tener que desplazarse, hacer colas y cargar con las bolsas. Además, es beneficioso para el medio ambiente porque se generan menos emisiones de CO2 al no desplazarnos individualmente, y se favorece a la ciudad de Alicante al consumir en comercio de cercanía. Los productos frescos de supermercado muchas veces son importados, lo que tiene un importante impacto negativo en el planeta.

Lebbel planea la expansión del negocio a otras capitales, para así seguir acercando el producto fresco y el comercio local a muchas más personas, y participando en la revolución que ya está cambiando nuestras ciudades hacia modelos más sostenibles.