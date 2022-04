Las reservas online de restaurantes en Alicante se disparan para Semana Santa

Las reservas a través de internet de restaurantes se han disparan las ciudades costeras para esta Semana Santa en la que se recupera la normalidad tras dos años impactada por las restricciones en la movilidad debido a la pandemia. En concreto, en Alicante crecen un 197% respecto a 2021 y un 118% respescto a 2019, mientras que en Valencia suben un 117% respecto a 2021 y 12% sobre 2019), según los datos de la 'app' de reservas, TheFork.

El informe señala un aumento de las reservas en España del 42% y confirma el importante crecimiento que tendrá la hostelería este año, ya que se observa un incremento del 29% con respecto a esta misma fecha en 2019. Respecto al presupuesto medio que los comensales prevén destinar a sus comidas y cenas durante estos días festivos, la media se sitúa en los 31 euros, siendo los restaurantes españoles de comida mediterránea los más populares para estas fechas donde las terrazas siguen siendo las más solicitadas.

Te puede interesar: Vanadi irrumpe en Alicante, así serán las nuevas cafeterías ‘fast good’ que encontraremos por toda la ciudad

En cuanto a los días y servicios con más reservas, el informe muestra que las reservas están muy repartidas durante esta Semana Santa, siendo el Viernes Santo el día más popular con un 30% de las reservas, seguido muy de cerca el Jueves Santo (26%) y el Sábado Santo (27%), mientras que el Domingo de Resurrección es el día que concentra menor reservas, con un 16%. En cuanto al horario, el servicio más reservado es la comida, con un 58% de las reservas.

Destinos más demandados

Respecto a los destinos, las ciudades costeras son las que este año concentran un mayor número de reservas online de restaurantes. Así, Málaga ha experimentado un crecimiento de las reservas en un 428% frente a 2021, año donde debido a las restricciones no se pudo disfrutar plenamente de la hostelería, y un +72% frente a 2019. Del mismo modo, Mallorca ha experimentado un fuerte crecimiento del 256% respecto a 2021 y del 127% respecto a 2019, seguido de Alicante (+197% vs 2021 y +118% vs 2019) y Valencia (+117% vs 2021 y 12% vs 2019). Por su parte, Sevilla, una de las ciudades más demandadas por sus reconocidas procesiones, ha experimentado un aumento de las reservas del 156% frente a 2021 y de un 73% frente a los registros de 2019.