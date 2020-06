Las inmobiliarias de Alicante prevén un aumento de la actividad a partir del 21 de junio

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria(API) de Alicante espera "un importante aumento de la actividad" en el sector con el regreso de la movilidad a nivel nacional y el inicio de la apertura de fronterasa partir del próximo 21 de junio.

Las agencias inmobiliarias ya han completado las primeras semanas de vuelta al trabajo, en las que la actividad se ha mantenido en unos niveles aceptables, aunque no comparables a los registrados hace un año, según un comunicado de la entidad. "No se ha producido una caída total de la actividad, como algunos vaticinaban, pues se están haciendo bastantes visitas y cerrando operaciones de compraventa. El protagonismo ahora mismo es del cliente local de la provincia de Alicante, que no había podido comprar ni alquilar durante los meses de confinamiento", ha explicado la presidenta del colegio, Marifé Esteso. Según afirma, los precios de la vivienda se han mantenido estables desde el inicio de la crisis sanitaria por la Covid-19, una tendencia que espera que se mantenga hasta finales de año.

Los API se muestran confiados en que la llegada de ciudadanos de toda España y de los primeros extranjeros supondrá una importante reactivación del sector inmobiliario. "La situación sanitaria es mejor de la que se preveía hace un par de meses y, además, se da la circunstancia de que España ha pasado de ser uno de los países más afectados por el coronavirus a ser actualmente uno de los territorios donde la situación está más controlada", ha indicado Esteso, quien también ha destacado que la provincia de Alicante ofrece "una imagen de seguridad" ante el cliente extranjero, ya que sigue siendo un destino con "buen clima, bien conectado y con un sistema sanitario de calidad".